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El Ayuntamiento de Langreo recibe a Aleida Cogorro, ganadora del "Alberto Vega" de poesía y brillante estudiante

La joven ha recibido diversos premios este curso por su desempeño

La joven Aleida Cogorro, en el centro, junto al alcalde Roberto García y más miembros de la Corporación.

La joven Aleida Cogorro, en el centro, junto al alcalde Roberto García y más miembros de la Corporación. / Ayto de Langreo

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L. M. D.

Langreo

Representantes de la corporación municipal de Langreo, entre ellos el alcalde, Roberto García, han recibido en el Ayuntamiento a la joven Aleida Cogorro Rosa, ganadora del concurso de poesía "Alberto Vega" en la categoría de hasta 14 años. No quedan ahí los méritos de la joven langreana, que en este curso ha sido una de las ganadoras de la Olimpiada Matemática Asturiana; ganadora de la Miniolimpiada de Química de Asturias; tercera de Asturias en la Olimpiada de Ciencias por equipos y tercera clasificada a nivel nacional con el concurso Canguro Matemático Nacional.

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