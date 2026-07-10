El Ayuntamiento de Lena niega un "colapso" en la Policía Local, como denuncia el CSIF

El Ayuntamiento de Lena ha querido salir al paso de las quejas del sindicato CSIF sobre la situación de la Policía Local en el municipio, que calificó de peligrosa para agentes y vecinos. "l Gobierno local "considera necesario precisar que la imagen trasladada no se corresponde con la realidad organizativa ni con el funcionamiento ordinario del servicio". "Respetamos la legítima acción sindical, pero no podemos pero compartir que se utilicen afirmaciones inexactas para presentar una situación de colapso que no responde a la realidad del servicio ni a la planificación municipal existente", aseguraron desde el consistorio.

En este sentido, explicaron que la Policía Local de Lena presta servicio mediante un sistema de dos turnos, mañana y tarde, de lunes a domingo. De lunes a viernes, cuando existe mayor carga ordinaria de trabajo, el servicio se organiza en grupos de cinco efectivos, dimensión que permite atender las necesidades tanto del ámbito urbano como de la zona rural del concejo.

"No es cierto que exista una denegación sistemática de permisos, asuntos propios, licencias o vacaciones, ni que la regulación municipal imponga de forma rígida mínimos que impidan su disfrute", señalaron desde el Gobierno local, agregando que "en los grupos ordinarios de cinco efectivos pueden autorizarse hasta dos ausencias, manteniéndose un mínimo ordinario de tres agentes en servicio". Además, indicaron que cuando concurren situaciones de bajas de larga duración que reducen la disponibilidad efectiva de personal, "la organización del servicio adapta el mínimo operativo a dos agentes, compatibilizando así la continuidad del servicio público con los derechos del personal".

Fin de semana

Desde el Gobierno que dirige Gemma Álvarez también negaron la mayor sobre las quejas del servicio en fin de semana. "No es cierto que quede anulado", apuntan las fuentes municipales, para precisar que "existe un grupo específico de fin de semana, de adscripción voluntaria, integrado por dos efectivos, que cubre los turnos ordinarios de mañana y tarde". Además, señalaron que "durante los periodos de vacaciones, el servicio se coordina con la Guardia Civil, arbitrando actuaciones conjuntas cuando las circunstancias lo requieren". En este sentido, las fuentes municipales agregaron que "la coordinación entre Policía Local y Guardia Civil es permanente y forma parte del funcionamiento ordinario de la seguridad pública en el concejo".

En relación con la cobertura de plazas, el Ayuntamiento rechaza que exista dejación o falta de planificación. "A medida que se generan vacantes, se incorporan a las correspondientes ofertas y convocatorias a través de los procesos selectivos legalmente establecidos, en particular mediante el proceso unificado del Principado de Asturias, cumpliendo así con sus obligaciones en materia de reposición de efectivos", apuntan desde el Gobierno lenense.

Negociación

Por último, recordaron que "el Ayuntamiento se encuentra actualmente en fase de negociación de la Relación de Puestos de Trabajo, en la que se recoge la prestación del servicio de Policía Local en dos turnos (mañana y tarde) de lunes a domingo". "Las propuestas sindicales serán escuchadas y valoradas en ese marco, pero corresponde al Ayuntamiento ejercer su potestad de organización y establecer el modelo que mejor garantice la seguridad de los vecinos, el adecuado funcionamiento del servicio y unas condiciones equilibradas para los funcionarios", zanjaron.

También lanzaron un mensaje a los agentes de la Policía Local de Lena y de la Guardia Civil, reconociendo su profesionalidad. "Seguiremos organizando el servicio con criterios de eficacia, responsabilidad, seguridad ciudadana y respeto a los derechos del personal, sin aceptar imposiciones de sistemas que no resulten adecuados, eficientes o sostenibles para las necesidades reales del servicio", finalizaron las fuentes.