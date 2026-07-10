Berto Barredo ya da nombre al área recreativa de La Teyerona (Mieres), que celebra este fin de semana su romería

El monte mierense de La Teyerona, y en concreto su área recreativa, ya llevan el nombre de uno de sus grandes defensores, "Berto Barredo". Alberto Álvarez Menéndez, emblemático sindicalista minero y gran defensor de valle de la Güeria de San Xuan, que fallecía en 2023, recibía un reconocimiento por parte de la asociación que fundó, en un acto íntimo al que acudieron amigos y compañeros.

Allí, en esa área recreativa de La Teyerona, más de medio centenar de personas se dieron cita para inaugurar el busto en memoria de Berto Barredo. Fue su nieto, Aitor Álvarez Santacoloma, presidente de la Asociación Monte La Teyerona, el que abrió las intervenciones, explicaron que la iniciativa partió del propio colectivo, que Barredo había fundado junto con otros 11 amigos y vecinos. De hecho, tal apego le tenía, que la presidió desde su fundación hasta el día de su fallecimiento. Además, Aitor Álvarez explicó que la elección del lugar en el que colocar el busto de su abuelo no fue al azar, se trata del lugar donde habitaban sus antepasados, al que él acudió hasta el fin de sus días y que en febrero de este año fue renombrada en su honor como "Área Recreativa Berto Barreo".

También habló Joaquín Uría, compañero militante de Barredo. Uría resaltó su trayectoria "en su lucha por las libertades, la justicia social y la defensa de sus ideales políticos". Tanto Uría como José Antonio Hevia, otro de sus grandes amigos, relataron historias de la vida sindical y política de Barredo, una persona que dejó su impronta allá en lo que llevó a cabo. Juan José Menéndez, exconcejal de IU en Mieres, relató también la participación de Berto Barredo "en todos aquellos colectivos que beneficiaran a la Güeria San Xuan trabajando para mejorar la vida de todos sus vecinos, siendo un enamorado del paisaje y paisanaje" del valle. Recordó también que fue socio fundador de su "Tertulia 17", y miembro activo hasta que falleció.

Por último, intervino Charo Acera, la artista encargada de la elaboración del busto, quien quiso remarcar la figura del retrato "como una obra hecha para el recuerdo y para el legado". La jornada se cerró con una espicha donde se degustó la sidra donada por la Asociación de Llagareros Artesanos del Caudal, elaborada a partir de la manzana obtenida en la pumarada del homenajeado Berto Barreo.

El busto en recuerdo de Berto Barredo. / Cedida a LNE

Las fiestas

El acto sirvió de antesala de lo que se vivirá desde este sábado en el Monte La Teyerona, que celebrará su tradicional romería. Las fiestas llegan a su 42.ª edición, con una amplia programación en la que la gastronomía, la artesanía, la música y las actividades tradicionales serán las grandes protagonistas.

La programación arrancará el sábado, a partir de las 10.30 horas, con el comienzo oficial de las celebraciones y la apertura de un mercadillo de artesanía (Red Artesanas del Norte). Para la comida, como ya es tradición el cordero a la estaca y el bonito a la plancha serán los protagonistas, aunque no los únicos en asomarse a la mesa, ya que también habrá tortilla de patata, empanada, ensalada o chorizos a la sidra.

La jornada continuará con la tradicional carrera de cintas a caballo, prevista para las 17.00 horas, y concluirá con una gran verbena amenizada por el "Dúo Reflejos" desde las 19.00 horas. Además, habrá servicio de cenas.

El domingo 12 las fiestas se reanudarán nuevamente a las 10.30 horas con el mercadillo de artesanía. A las 11.30 horas tendrá lugar el reparto del bollu preñáu, una botella de vino y un detalle para los socios, mientras que a las 12.00 horas actuará el grupo folclórico "Ruxidera", con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres.

Las jornadas gastronómicas con el cordero y el bonito a la plancha volverán a la mesa a la hora de comer. Por la tarde, desde las 16.00 horas, habrá juegos infantiles y pintacaras, seguidos de una verbena con el Grupo "Karine" a partir de las 17.00 horas. La programación concluirá con el sorteo de regalos entre los socios de la asociación Monte La Teyerona, previsto para las 19.00 horas.