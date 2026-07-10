La Casa del Agua del parque natural de Redes reabre este sábado como el gran centro de educación ambiental de Asturias

Transformar la Casa del Agua del parque natural de Redes (Rioseco, Sobrescobio) en la principal "aula ambiental" de Asturias, un lugar donde los jóvenes de la región aprendan sobre naturaleza, medio ambiente y sostenibilidad. Este es el objetivo de la última reforma de este espacio expositivo, la tercera que va viviendo a lo largo de su historia. Este sábado, 11 de julio, se volverá a abrir al público, con motivo de la celebración en el concejo de un nuevo encuentro de las Polas de Asturias y León.

LA NUEVA ESPAÑA visitó este jueves la nueva Casa del Agua, acompañando al alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez. "Con la renovación todo el espacio parece mucho más grande", señalaba el regidor. En su momento, en 2008, con el cambio de material expositivo, se trajeron a Rioseco contenidos del pabellón "Agua y desarrollo sostenible" de la Expo de Zaragoza. Era algo innovador, moderno y hasta futurista, pero 18 años después se decidió dar una vuelta de tuerca a esos contenidos. Se quiere hacer de la Casa del Agua un centro expositivo, sí, pero también un espacio para la educación de los miles de niños que anualmente la visitan con sus colegios.

Trabajos en el exterior de la Casa del Agua. / L. M. D.

Inversión

Las obras, que están ya casi listas, suponen una inversión de 308.244 euros. De un espacio oscuro, casi de nave espacial, se pasa a grandes espacios diáfanos, prácticamente abiertos a la montaña del parque natural de Redes, el "grifo de Asturias" que componen los concejos de Caso y Sobrescobio. No hay que olvidar que del agua de estos dos municipios, que conjuntamente apenas superan los 2.300 habitantes, bebe toda la zona centro de Asturias: el 98% del agua de Cadasa sale de la potabilizadora de Comillera, que toma el agua de los embalses de Tanes y Rioseco.

Martínez, con algunos de los nuevos contenidos. / L. M. D.

"Queremos que la Casa del Agua sea un referente en materia de educación ambiental", señala el alcalde coyán. La transformación más importante se ha producido en la sala más grande. Se han instalado unas gradas en forma de anfiteatro con capacidad “para un autobús”, es decir más de medio centenar de personas. Mirarán a una pantalla y a una zona donde se puede instalar un atril, para charlas y conferencias. Lo que hasta hace unos meses era una pared negra, ahora ya es una gran cristalera, abierta al paisaje de la Reserva de la Biosfera. En esta misma sala se está instalando mobiliario modular que usará para todas esas tareas didácticas que se pretende desarrollar en el centro. La idea es que todo sea ágil y cómodo. Por último, en esta sala, también se instalará un contenido que sobrevive desde la apertura de la Casa del Agua, en el año 2002. Se trata de la gran maqueta móvil que representa los dos embalses, y el sistema de producción eléctrica, la central, ubicada entre ambos.

Entrada

La zona de la entrada también cambiará. Ahí juegan un papel importante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), que tendrán su propio espacio expositivo, dando valor al ciclo del agua. En el momento de presentar las obras, el consejero de Medio Ambiente, Alejandro Calvo, subrayó que este espacio se dedicaría "a explicar la función del agua en el medio natural y también qué supone el agua para nuestra calidad de vida”. Calvo ve en la Casa del Agua de Rioseco “un reconocimiento a los consejos de Caso y Sobrescobio, por esa labor de ser el grifo de Asturias”, pero también “un centro de atracción para el turismo y una herramienta fundamental de educación ambiental”. También se han realizado mejoras en el exterior del edificio.

Con los cambios se quiere volver a dar nueva vida a la Casa del Agua. "Es nuestro centro de referencia", señala Marcelino Martínez, "un importante atractivo para el concejo".

Encuentro de las Polas

El acto inaugural del encuentro de las Polas de Asturias y León que se celebra este sábado 11 en Sobrescobio (por La Polina) tendrá lugar en la renovada Casa del Agua. Será a las 11.30 horas. A continuación se abrirá, durante toda la jornada, un mercado tradicional en plaza del Ayuntamiento. La música la pondrá la banda de gaitas "Garulla" y el coro Tertulia "Peña Casares" de Siero. Por la tarde, desde las 17.00 horas habrá juegos tradicionales, y concierto de la Banda de Acordeones de Villoria. Desde las 18.00 horas actuará la Bandina "La Garrapiella".