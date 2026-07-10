Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El Gobierno de Mieres niega enchufismo y afirma que en los tribunales de selección "no hay políticos"

IU acusa al PP de tergiversar la sentencia por la que se anularon cuatro contrataciones de conductores

Exterior del Ayuntamiento de Mieres.

Exterior del Ayuntamiento de Mieres. / A. Velasco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrés Velasco

Andrés Velasco

Mieres del Camino

El Gobierno de Mieres ha salido al paso de las declaraciones del concejal del PP, Víctor Ferreira, que acusaba al los gestores municipales de "enchufismo", al tiempo que hacía pública una sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anulaba la contratación de cuatro conductores por no tener la titulación exigida en las bases de la convocatoria. Los responsables de IU quisieron dar su versión y emplazaron, además, al edil del PP a "rectificar las graves acusaciones".

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Desde el equipo de Gobierno quisieron dejar claro que "los tribunales de selección en el Ayuntamiento de Mieres están formados exclusivamente por técnicos y funcionarios: ningún concejal interviene". Después de esta aclaración, las fuentes municipales explicaron el caso de la citada sentencia. "Se trata de cuatro trabajadores que llevan mas de 30 años trabajando en el Ayuntamiento y optaron al proceso de estabilización", explican, para agregar que "el Tribunal técnico consideró que cumplían los requisitos fijados para ese proceso y ahora el TSJA rectifica el criterio juridico del tribunal".

Intolerable

Más allá de las sentencia, para el Gobierno de Mieres, sustentado por IU, "lo grave de este caso es que el concejal del PP cuenta la historia a medias para intentar mostrar un trato de favor por parte del Gobierno y acusarnos de enchufismo". De hecho, Ferreira aseguró que "la ley es opcional si el candidato es un enchufado". Para la coalición esta afirmación "es intolerable". "Sabemos que ya está en su particular campaña electoral para liderar la candidatura del PP pero en politica no vale todo", dijeron las fuentes municipales.

Noticias relacionadas y más

Así, desde Izquierda Unida emplazaron al concejal del PP a acudir al juzgado "a denunciar los casos de enchufismo". En caso contrario, le conminan a "retirar de inmediato las acusaciones" vertidas sobre el equipo de Gobierno.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Pensé que me mataba allí mismo': el relato de una joven lenense atacada brutalmente por un perro en Turón
  2. El campeón de escanciado Salvador Ondó y la ganadera y creadora de contenido Lucía Velasco, primeros cofrades de mérito del Corderu de Lena
  3. El cine Maxi vuelve a rodar: adjudicadas las primeras obras para recuperar el histórico edificio de Pola de Laviana (cerrado hace tres décadas)
  4. La primera panadería ecológica del norte de España cumple 30 años en pleno corazón del parque natural de Redes
  5. Soy y seré fiscal de la cuenca de por vida': el emotivo homenaje para despedir a Fernando Laserna en Langreo tras 24 años en el cargo
  6. Investigan la muerte en Caso de una mujer de ochenta años que se sintió indispuesta cuando limpiaba su casa con lejía
  7. Malos olores en Langreo: la empresa a la que el Ayuntamiento responsabiliza del problema propone un plan de medidas correctoras para ejecutar a lo largo de este año
  8. Técnicos regionales y agentes de la Policía Local trabajarán juntos para organizar desvíos que alivien los atascos en Langreo por la obra del puente atirantado

El Gobierno de Mieres niega enchufismo y afirma que en los tribunales de selección "no hay políticos"

El Gobierno de Mieres niega enchufismo y afirma que en los tribunales de selección "no hay políticos"

El Ayuntamiento de Lena niega un "colapso" en la Policía Local, como denuncia el CSIF

El Ayuntamiento de Lena niega un "colapso" en la Policía Local, como denuncia el CSIF

El reventón de una tubería deja sin agua a decenas de vecinos del centro de Mieres

El reventón de una tubería deja sin agua a decenas de vecinos del centro de Mieres

Más allá de la tierra

Berto Barredo ya da nombre al área recreativa de La Teyerona (Mieres), que celebra este fin de semana su romería

Berto Barredo ya da nombre al área recreativa de La Teyerona (Mieres), que celebra este fin de semana su romería

Llagüezos, fiesta y sentimiento

El TSJA anula cuatro contrataciones de personal en Mieres porque "no tenían ni la ESO": "La ley es opcional si el candidato es un enchufado", denuncia el PP del concejo

El TSJA anula cuatro contrataciones de personal en Mieres porque "no tenían ni la ESO": "La ley es opcional si el candidato es un enchufado", denuncia el PP del concejo

"Nuberu" actuará en el teatro de El Entrego, que ahora lleva su nombre, el 18 de julio

"Nuberu" actuará en el teatro de El Entrego, que ahora lleva su nombre, el 18 de julio
Tracking Pixel Contents