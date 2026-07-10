El Gobierno de Mieres niega enchufismo y afirma que en los tribunales de selección "no hay políticos"

El Gobierno de Mieres ha salido al paso de las declaraciones del concejal del PP, Víctor Ferreira, que acusaba al los gestores municipales de "enchufismo", al tiempo que hacía pública una sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anulaba la contratación de cuatro conductores por no tener la titulación exigida en las bases de la convocatoria. Los responsables de IU quisieron dar su versión y emplazaron, además, al edil del PP a "rectificar las graves acusaciones".

Desde el equipo de Gobierno quisieron dejar claro que "los tribunales de selección en el Ayuntamiento de Mieres están formados exclusivamente por técnicos y funcionarios: ningún concejal interviene". Después de esta aclaración, las fuentes municipales explicaron el caso de la citada sentencia. "Se trata de cuatro trabajadores que llevan mas de 30 años trabajando en el Ayuntamiento y optaron al proceso de estabilización", explican, para agregar que "el Tribunal técnico consideró que cumplían los requisitos fijados para ese proceso y ahora el TSJA rectifica el criterio juridico del tribunal".

Intolerable

Más allá de las sentencia, para el Gobierno de Mieres, sustentado por IU, "lo grave de este caso es que el concejal del PP cuenta la historia a medias para intentar mostrar un trato de favor por parte del Gobierno y acusarnos de enchufismo". De hecho, Ferreira aseguró que "la ley es opcional si el candidato es un enchufado". Para la coalición esta afirmación "es intolerable". "Sabemos que ya está en su particular campaña electoral para liderar la candidatura del PP pero en politica no vale todo", dijeron las fuentes municipales.

Así, desde Izquierda Unida emplazaron al concejal del PP a acudir al juzgado "a denunciar los casos de enchufismo". En caso contrario, le conminan a "retirar de inmediato las acusaciones" vertidas sobre el equipo de Gobierno.