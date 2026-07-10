Un hombre fallece cuando estaba realizando una ruta de montaña en las Foces del Pino, en Aller
EL SEPA había iniciado su búsqueda tras no haber regresado del paseo que solía hacer habitualmente
Un varón ha fallecido, por causas que se desconocen, en el entorno de las Foces del Pino, en Aller. El SEPA había iniciado su búsqueda tras no haber regresado de un paseo que solía hacer habitualmente.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 17:40 horas. En la llamada se explicó que una persona a la que acompañaba en vehículo, hasta un punto en concreto, para que diera un paseo por el monte no había regresado. Habitualmente el paseo tenía una duración de 30 minutos y en esta ocasión ya había discurrido más tiempo y aún no había regresado. De inmediato se informó al Jefe de la Zona Centro de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y se movilizó a los bomberos del parque de Mieres, a la Unidad Canina de Rescate y a la Unidad de Drones, además de a los Agentes del Medio Natural y a la Erie de Búsqueda de Cruz Roja. Finalmente no ha sido necesaria la intervención de ninguno de estos medios movilizados.
A las 19:14 horas una mujer alertó a la sala del 112 indicando que eran dos personas y habían encontrado a un señor tumbado en el camino y parecía fallecido. Una de ellas se había alejado del lugar para disponer de cobertura de telefonía y así poder dar el aviso. Poco después, a las 19:36 horas, los bomberos del parque de Mieres que habían sido movilizados para su búsqueda, informaron que se encontraban con el afectado. Éste estaba en un camino, en una zona de bastante mal acceso, en el entorno de las Foces del Pino. Los bomberos permanecen en el lugar custodiando el cuerpo, a la espera de la llegada de la Guardia Civil.
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