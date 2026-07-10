"Nuberu" actuará en el teatro de El Entrego, que ahora lleva su nombre, el 18 de julio

San Martín del Rey Aurelio celebrará los 50 años del emblemático dúo "Nuberu" con un concierto en el teatro municipal el sábado 18 de julio. Un acto que vendrá precedido por el descubrimiento de la placa que formaliza la denominación del teatro de El Entrego con el nombre de la banda, una decisión adoptada por acuerdo mayoritario en el Pleno municipal.

La celebración cierra un círculo, ya que tendrá lugar “el mismo día y en el mismo lugar en el que hace medio siglo, Chus Pedro y Manolo Peñayos debutaron subidos a las tablas del teatro, con un concierto que marcaría el inicio de una larga y exitosa trayectoria musical", resaltó la concejala de Cultura, Cintia Ordóñez. "Nuberu" incorporó desde el primer día la música tradicional asturiana "a la corriente del pop nacional, formando parte de un movimiento muy relevante en la historia de la música popular española”, añadió la edil.

El acto, enmarcado en las fiestas de La Laguna de El Entrego, comenzará a las 19.00 horas, a las puertas del teatro, con el descubrimiento de la placa y las distintas intervenciones. A continuación, sobre las 19.30 horas, se abrirán las puertas del teatro, para sobre las 20.00 iniciar el concierto, que tendrá una duración de hora y media, aproximadamente.

Pleno

El teatro municipal "Nuberu" adoptó este nombre en el Pleno municipal que se celebró en el mes de marzo, atendiendo a una petición ciudadana, de la Peña "Amigos de Nuberu", una propuesta avalada con firmas de particulares para rendir homenaje a la banda. La propuesta fue estudiada en la comisión de Cultura.

La resolución se hizo conforme al reglamento municipal de Honores y Distinciones que contempla un capítulo destinado a otorgar a edificios públicos el nombre de personas o entidades relevantes por su actividad cultural, social, deportiva o científica, entre otras.

El teatro de El Entrego, que pasa a denomiarse teatro "Nuberu", en una actuación. / LNE

La comisión y posteriormente el Pleno tuvieron en consideración que "Nuberu" “supo dinamizar, enriquecer e innovar el folclore astur situándolo a la altura de los tiempos y añadiendo nuevo matices”, al tiempo que se consiguió “insertar con naturalidad en aquel vasto movimiento cultural que supuso la llamada nueva canción”, subraya Cintia Ordóñez.

Medalla

Este reconocimiento es el segundo que recibe la banda de música a nivel institucional, ya que en junio de 2009 recibió del Ayuntamiento, a modo de distinción honorífica, la Medalla de Oro de San Martín del Rey Aurelio, en reconocimiento a su dilata trayectoria artística y su contribución a la cultura.