El reventón de una tubería deja sin agua a decenas de vecinos del centro de Mieres
El Ayuntamiento trabaja en su reparación y advierte de que habrá cortes intermitentes de agua la próxima semana para arreglar el problema
Fue en la confluencia de las calles Manuel Llaneza, Numa Guilhou y Valeriano Miranda. El reventón nocturno de una tubería de agua en este enclave ha provocado un pequeño caos en algunos domicilios del centro de Mieres, donde se han registrado cortes de agua desde primera hora de la mañana. El Ayuntamiento trabaja desde primera hora para recuperar la normalidad tras la avería, aunque todavía se tardará unos días hasta que el servicio esté completamente reparado.
Desde el Gobierno local explicaron que "los servicios municipales trabajan desde las 7 de la mañana" en el arreglo de la avería. En concreto, el Ayuntamiento ha destinado a la zona ocho operarios de varios servicios: fontanería, electricidad y albañilería.
Tráfico
El reventón ha supuesto una interrupción en el servicio de suministro de agua en varios edificios de la zona. No es el único inconveniente generado por la avería, ya que según detalla el gobierno local, también "se ha procedido a cortar el tráfico de forma provisional para poder realizar los trabajos con todas las garantías".
"Ahora la prioridad es restablecer el suministro de agua a los vecinos afectados, lo que se espera conseguir en las próximas horas", señalaron las fuentes municipales, que aprovecharon para pedir disculpas a los vecinos afectados por las molestias generadas.
Cortes
El Ayuntamiento de Mieres también anunció que para lograr la total reparación de la avería, de gran calado, se producirán cortes intermitentes en el suministro la próxima semana. Concretamente, el Gobierno local ha informado de que estas interrupciones en el servicio tendrán lugar los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15. Se producirán entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde. Según detallaron las fuentes, se verán afectados los portales desde el número 37 al número 45 de la calle Manuel Llaneza, y del número 2 al número 6 de la calle Valeriano Miranda.
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