El TSJA anula cuatro contrataciones de personal en Mieres porque "no tenían ni la ESO": "La ley es opcional si el candidato es un enchufado", denuncia el PP del concejo

El Partido Popular de Mieres ha denunciado una nueva derrota judicial del Ayuntamiento de Mieres en materia de personal. Los populares advierten de que ya son varios fallos en contra. En este último caso, afirma el edil y abogado Víctor Ferreira, ha sucedido después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias "haya confirmado íntegramente la sentencia que anuló la contratación de cuatro oficiales conductores que no reunían el requisito mínimo de titulación exigido en las propias bases de la convocatoria". "Los contratados no tenían ni la ESO, que se exigía como requisito", indicó el edil.

Explica Víctor Ferreira que "la resolución confirma que cuatro de las personas contratadas carecían del título de Educación Secundaria Obligatoria o de una titulación equivalente exigida para acceder al proceso selectivo, por lo que ordena su exclusión". Además estoy lleva aparejada otra consecuencia: "La elaboración de una nueva lista de seleccionados y la incorporación de los tres aspirantes que debieron haber obtenido plaza desde un primer momento, con efectos económicos y administrativos retroactivos".

Recurso

Además, detalla el edil, "el Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento y condena a la Administración municipal al pago de las costas procesales, fijadas en 600 euros más IVA, es decir, 726 euros, que volverán a salir del bolsillo de todos los mierenses".

El concejal del Partido Popular, asegura que "esta sentencia es un nuevo bofetón judicial a la gestión del Gobierno de Izquierda Unida". "No hablamos de un defecto administrativo menor, sino de que los tribunales han confirmado que el Ayuntamiento contrató a cuatro personas que no reunían uno de los requisitos básicos e imprescindibles de la convocatoria", aseguró Víctor Ferreira.

Reincidencia

Ferreira recuerda que "esta no es una sentencia aislada, sino una más de una larga cadena de reveses judiciales en materia de personal que ya le han costado al Ayuntamiento decenas de miles de euros entre indemnizaciones, costas, honorarios y las consecuencias derivadas de tener que corregir decisiones que nunca debieron adoptarse".

"Lo verdaderamente preocupante es que parece que aquí nunca pasa nada", agrega el portavoz del PP, que critica que "se acumulan las condenas judiciales, se gasta dinero público para defender decisiones que acaban siendo tumbadas por los tribunales y nadie asume la más mínima responsabilidad política."

El edil popular también denuncia la falta de transparencia del Gobierno municipal respecto a esta resolución, que dicen haber pedido en mayo, y que no recibieron, "teniendo que acudir a la base de datos del Consejo General del Poder Judicial para acceder a una Sentencia que afecta directamente al Ayuntamiento y al dinero de todos los vecinos." Y critica "el silencio de la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales ante los continuos escándalos judiciales que afectan al personal municipal". Salvo a CSIF, los populares acusan al resto de centrales de ser cómplices".

Enchufe

El concejal popular recalca que el Ayuntamiento ha convertido la sede municipal en un lugar donde "la ley es opcional si el aspirante es un enchufado". Ferreira concluye señalando que "los vecinos de Mieres merecen una Administración seria, que cumpla sus propias bases, respete los principios de igualdad, mérito y capacidad y deje de convertir los juzgados en una prolongación del Ayuntamiento. Cada derrota judicial supone un nuevo descrédito institucional y un nuevo coste económico que terminan pagando todos los mierenses."