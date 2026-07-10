El Valle del Nalón presume de historia minera en su nueva ruta turística, que une los distintos pozos de la comarca
La Mancomunidad pone en marcha el itinerario "Ruta del Patrimonio Industrial y Minero del Valle del Nalón": "Es un museo al aire libre"
El Valle del Nalón da un nuevo paso en la puesta en valor de su identidad minera e industrial con la puesta en marcha de la "Ruta del Patrimonio Industrial y Minero", un recorrido señalizado que invita a descubrir algunos de los enclaves más representativos de la historia contemporánea de las cuencas asturianas.
La nueva ruta, impulsada por la Mancomunidad Valle del Nalón en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, permite recorrer el valle "como un auténtico museo al aire libre, conectando grandes referentes del turismo industrial con otros elementos menos conocidos, pero esenciales para entender la memoria del trabajo y la transformación del territorio: pozos mineros, museos, bocaminas, socavones, castilletes, puentes ferroviarios, caminos del carbón y antiguos paisajes industriales", explican desde la entidad.
La señalización ha sido instalada esta semana e incorpora paneles y tótems interpretativos en diferentes puntos del Valle del Nalón, con contenidos históricos, patrimoniales y turísticos en castellano e inglés, códigos QR y una imagen gráfica común que refuerza la identidad de la ruta. Entre los espacios señalizados se encuentran enclaves como el pozo Carrio, el pozo San Luis, el pozo Fondón, el Museo de la Siderurgia (Musi), el socavón Emilia, el socavón Isabel, el socavón Santa Bárbara, la bocamina las bocaminas del Sotón Antiguo o de Coto Musel, los puentes ferroviarios sobre el Nalón y otros elementos vinculados a la minería de montaña, la minería vertical, la siderurgia y el transporte del carbón.
"La actuación permite reforzar el posicionamiento del Valle del Nalón como uno de los grandes territorios de referencia del turismo industrial y minero en España, sumando a equipamientos ya consolidados como el Ecomuseo Minero Valle de Samuño, el Museo de la Siderurgia de Asturias, el Museo de la Minería (Mumi), el pozo Sotón o el Archivo Histórico de Hunosa en el Pozo Fondón, una red de recursos exteriores que amplía la experiencia del visitante y distribuye la mirada turística por todo el territorio", agregan desde la Mancomunidad.
Memoria
La nueva ruta propone mirar ese legado minero de más de un siglo desde una perspectiva turística, cultural y emocional, convirtiendo antiguas infraestructuras productivas en espacios de interpretación, memoria y visita. "La Ruta del Patrimonio Industrial y Minero es una invitación a recorrer el valle con otros ojos: cada puente, cada bocamina, cada castillete y cada pozo hablan de esfuerzo, técnica, comunidad y memoria obrera", destaca la Mancomunidad Valle del Nalón. Uno de los objetivos principales de la actuación es integrar los grandes iconos del turismo industrial con pequeñas huellas patrimoniales dispersas por el territorio, generando un producto turístico accesible y atractivo tanto para visitantes como para la propia población local.
Plan turístico
La Ruta del Patrimonio Industrial y Minero forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Valle del Nalón, financiado con fondos europeos Next Generation EU, y se enmarca en la estrategia comarcal para consolidar el destino como referente en turismo industrial, naturaleza, cultura y sostenibilidad. Con esta actuación, "el Valle del Nalón avanza en la creación de productos turísticos singulares, capaces de generar nuevas experiencias para el visitante, reforzar la identidad local y contribuir a la dinamización turística y cultural de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana", finalizaron desde la Mancomunidad.
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