Más de 600.000 euros para desarrollar un taller de empleo en Aller para 22 personas

El Ayuntamiento de Aller pondrá en marcha el Taller de Empleo "Caminos de Aller", un proyecto financiado por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias con una subvención de 625.489 euros, destinado a mejorar la cualificación profesional y favorecer la inserción laboral de personas desempleadas mayores de 30 años.

El programa contempla la contratación de 22 alumnos-trabajadores, distribuidos en dos especialidades formativas de once participantes cada una: Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes (Certificado Profesional AGAR0309) y Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales (Certificado Profesional SEAG0209). Durante un año, las personas seleccionadas combinarán formación teórica y práctica mediante un contrato de formación en alternancia, percibiendo el Salario Mínimo Interprofesional y obteniendo un certificado profesional de nivel 1, una titulación oficial que mejorará sus oportunidades de acceso al mercado laboral.

El proceso de presentación de solicitudes se cerró el pasado 7 de julio. Para participar en alguno de los talleres, los candidatos debían tener 30 o más años, que se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, reúnan los requisitos para formalizar un contrato de formación en alternancia y no hayan obtenido anteriormente el certificado profesional correspondiente a la especialidad solicitada. Además, en las bases se especificaba que "no se exige titulación académica, siendo preferentes las personas con menor nivel formativo".

Preselección

Desde el Ayuntamiento se informó que ahora la Oficina de Empleo realizará una preselección de candidatos, que serán convocados mediante un mensaje para la realización de la entrevista personal y, en su caso, de la prueba de selección ante el Grupo Mixto.

Las entrevistas se celebrarán en el Centro Cultural de Moreda, ubicado en la calle Eloy Martino, el 15 de julio de 2026, a las 9:00 horas, para la especialidad de Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes, y el 16 de julio de 2026, a las 9:00 horas, para la especialidad de Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales. La titulación obtenida gracias a este programa tiene validez en todo el territorio nacional.