Las charangas ponen en el mapa musical nacional a Sotrondio, que se divierte a bombo y platillo: "Es una gran fiesta"

Sotrondio disfruta este sábado a bombo y platillo. Y también a trompeta, tuba, trombón o saxofón. Y es que la undécima edición del Concurso Nacional de Charangas llenó la localidad de música y color, en un ambiente enviadiable, porque ya desde primera hora, las agrupaciones musicales, llegadas de varios puntos de España, se hicieron notar.

Pablo Cuesta, organizador del evento, no paraba ni un segundo para que todo estuviera listo. Y es que según confesó, las cifras de este año son de récord: "Tenemos más de 2.000 peñistas y 2.500 personas a comer, una pasada". Unos datos que poco a poco se fueron certificando, cuando la plaza consistorial se iba empezando a llenar hasta que no cupo un alfiler.

Presentación

Tras un desfile por las calles de Sotrondio, los actores Pedro Durán y Nerea Vázquez fueron los que condujeron el concurso, dando paso a los diferentes grupos con un diálogo lleno de humor y buenas vibraciones. Presentaron una a una a las charangas que participaron en el certamen, a las que su ácido y picante humor, pusieron en más de un aprieto. "Los Chones" (Burgos), "Bsumeta" (Lleida), "Banda Impresentable" (Málaga), "3V" (Astorga) y "Terremoto Show" y "Pintant-La" de Valencia.

Marc Piños es miembro de la charanga "Bsumeta", toca la caja. "Para nosotros supone una ilusión, porque es el segundo concurso al que vamos, y está siendo una gran experiencia". "Teníamos muchas ganas de venir, el año pasado no pudo ser, pero este estamos aquí", explicaba para destacar "el buen rollo entre peñas, peñistas y charangas". Una comunión perfecta.

Fuego

Con el público ya entregado, les tocó abrir fuego a la charanga "Terremoto Show", de Valencia. Quizá por aquello de venir de la tierra de las fallas, no les costó enganchar al público, que cantó, bialó y tarareó casi cada tema. Canciones como "Baila Morena" de Zucchero, "Te pintaron pajaritos" (Yandar), el "Tacatá" de "Tacabró", o "La Costa del Silencio" de "Mago de Oz", sonaron en los vientos y las percusiones de los valencianos.

El Concurso Nacional de Charangas de Sotrondio, en imágenes / A. Velasco

Entre los asistentes, todo alabanzas, quizá porque los primeros eran de su tierra. Javier García venía de Valencia. "Es la primera vez que estamos aquí y creo que repetiremos. Unos amigos nos hablaron de la fiesta y se quedaron cortos, es espectacular", apuntaba este joven.

Tras "Terremoto Show" llegaban los burgaleses "Los Chones", ataviados con unas coloridas y simpáticas camisas, también para levantar al público. Y así una agrupación tras otra hasta que las seis dieron lo mejor de sí mismas para conquistar a público y jurado. Y es que además de la fiesta, también hay un concurso, en el que la mejor charanga se llevaría 3.000 euros.

Tardeo

Por la tarde y tras una paellada para 2.500 personas, la fiesta siguió con el tradicional pasabares, en el que cada charanga hizo un recorrido distinto por los diferentes locales hosteleros de la localidad, acompañados por las distintas peñas de Sotrondio.

Tras la entrega de premios, la noche se alargará con la orquesta "Waykas", en el marco de las fiestas de la capital sanmartiniega.