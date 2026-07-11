Día de fiesta para las ocho Polas de Asturias y León: los vecinos se reúnen en Sobrescobio para vivir una jornada que realza "el medio rural"

Sobrescobio (La Polina), Pola de Allande, Pola de Laviana, Pola de Lena, Pola de Siero, Pola de Gordón, Pola de Somiedo y la Pola Vieya (Aller). Ocho localidades, ocho concejos, unidos por una historia común, y que siglos después de lograr sus "cartas puebla", celebran sus vínculos de unión, una fiesta para ensalzar "el mundo rural" a través de la celebración del Encuentro de las Polas de Asturias y León. Unas fiestas itinerantes recuperadas en 2023, y que este sábado 11 de julio se celebró en Sobrescobio. Un encuentro que sirvió además para reinaugurar la Casa del Agua del parque natural de Redes, que ha cambiado por completo su exposición y se quiere convertir en el "gran centro de educación ambiental" de Asturias.

A las 11.30 horas los vecinos estaban invitados a conocer la remodelada Casa del Agua. En el acto estaban también alcaldes y concejales de los ocho municipios con Polas de Asturias y León, además del presidente del Principado, Adrián Barbón, y de los responsables de Cadasa y la Confederación Hidrográfica del Norte. En el renovado espacio, Marcelino Martínez, alcalde de Sobrescobio, subrayó que esta fiesta que une a ocho municipios sirve "para intercambiar ideas, conocer nuestros pueblos, y para hablar del medio rural, ensalzándolo, y también poniendo en común nuestros problemas y fortalezas". Destacó Martínez el papel del alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, presente en el acto, en la recuperación del encuentro, "hizo una apuesta grande, fue el primero en organizarla, y queremos que permanezca en el tiempo".

Así es el encuentro de las Polas de Asturias y León en Sobrescobio, en el que se ha reabierto la Casa del Agua, el gran centro de educación ambiental de Asturias / L. M. D.

La concejala Tensi Carmona hizo un repaso por algunas de las fechas clave de la historia de Sobrescobio: su primera aparición en un documento escrito en 1185, con la donación de los terrenos a la Orden Militar de Santiago, encargada de defender a comerciantes y peregrinos que usaban abundantemente sus caminos en aquella época; la consecución de la Carta Puebla en 1344; la "independencia" lograda por los vecinos de la Orden de Santiago, al comprar en subasta sus terrenos, en 1565, y cómo desde entonces, hasta 1929, La Polina fue la capital del concejo.

Adrián Barbón también intervino en el acto de apertura del encuentro y de la nueva Casa del Agua. El presidente de Asturias tuvo un recuerdo para las víctimas del terrible incendio de Almería, y subrayó que "el cambio climático es una realidad inequívoca". Subrayó, como "vecino de una Pola que soy, la de Laviana" que estos encuentros "son toda una fiesta, es un momento para unirnos, compartir y festejar", e hizo un llamamiento para "seguir impulsándolos".

Mercado y música

La banda de gaitas "Garulla" puso punto y final al acto con el himno de Asturias, y a continuación llevó sus sones a la plaza del Ayuntamiento coyán, donde una veintena de puestos abrían en ese momento. La mayor parte de ellos, llegados desde los concejos con Polas: "güevos" pintos de Siero, embutidos de Aller, un punto turístico de Gordón...

"Venimos al mercado, luego comeremos por aquí y después, a bailar un poco con la música", subrayaba Ángel Sánchez, llegado desde Siero. "Hace un día precioso para la fiesta", añadía Raquel Fernández, también sierense. Las actuaciones musicales de la tarde corren de parte de la Banda de Acordeones de Villoria, el Corto Tertulia "Peña Careses" de Siero y de la bandina "La Garrapiella". También hay juegos tradicionales con MasPaz.