El Hospital del Nalón, pionero en el uso de una herramienta digital para mejorar "la atención a pacientes graves"

El Hospital Valle del Nalón de Langreo estrenará una novedosa herramienta que ayudará en la "atención a pacientes graves". Tal y como señalan desde la Consejería de Salud, se ha implantado esta nueva funcionalidad de la historia clínica electrónica, denominada "Selene", que ayuda en la atención de los usuarios en estado grave. El hospital de Riaño es el primero en contar con él en Asturias, y está previsto que "se vaya extendiendo progresivamente a toda la red del Servicio de Salud (Sespa)".

La principal utilidad de esta herramienta "Selena" es "su capacidad para ayudar a los profesionales sanitarios a identificar, de manera temprana, situaciones de riesgo y actuar con rapidez".

"Selene" forma parte "del proceso de transformación digital que se desarrolla en la sanidad pública asturiana", explicaron desde el Principado. La herramienta "analiza de forma continua parámetros clínicos registrados en la historia electrónica, tales como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno o los resultados de laboratorio, entre otros". Mediante la aplicación de escalas de valoración validadas a nivel internacional, "genera alertas cuando detecta signos compatibles con un posible empeoramiento del estado de salud".

Información en tiempo real

De este modo, los equipos del Servicio de Urgencias y de la Unidad de Cuidados Intensivos disponen de "información relevante y en tiempo real, para anticiparse a posibles complicaciones, tomar las decisiones oportunas y mejorar la atención".

Este nuevo recurso, subraya la Consejería de Salud, "contribuye a reforzar la vigilancia de los pacientes más vulnerables, facilita el seguimiento de los protocolos clínicos y proporciona un soporte adicional a profesionales de la medicina y la enfermería, lo que ayuda a ofrecer una respuesta más ágil ante situaciones críticas".

Para el desarrollo de esta aplicación, se ha contado con el apoyo de profesionales de Urgencias, UCI y de la propia Consejería, con el objetivo de integrar en la práctica asistencial ·una solución que aprovecha todo el potencial del registro electrónico para mejorar la seguridad y la calidad". Según Salud, con la incorporación de esta herramienta, "la red sanitaria pública avanza en el uso de soluciones digitales orientadas a mejorar los resultados y la satisfacción de los pacientes".