IU de Mieres insta al PP a "presentar denuncias en el juzgado si conoce casos de enchufismo"

La secretaria de organización de IU en Mieres, Queti Rodríguez, respaldó al Gobierno local ante las acusaciones de enchufismo que lanzó el concejal del PP, Victor Ferrreira. "Ayer el Gobierno de Mieres fue rotundo: no hay enchufismo. Se trata del proceso de estabilización extraordinario que aprobó el Gobierno de España y al que solo podían acogerse personal interino de las administraciones públicas".

"El caso que denuncia el PP se trata de trabajadores con más de 40 años de antigüedad de media en el Ayuntamiento de Mieres. Aquí no se enchufó a nadie ni se le contrató por la puerta de atrás. El tribunal técnico consideró que cumplían los requisitos fijados por la Ley para estabilizar su puesto de trabajo y ahora el TSJA defiende otra interpretación jurídica. Las denuncias del PP son muy graves", aseguró la responsable de IU.

Fango

Rodríguez señaló que "una vez más este concejal del PP vuelve a demostrar su falta de solvencia y rigor: en Mieres los Tribunales de selección de personal están formados exclusivamente por técnicos y funcionarios. Ningún concejal forma parte de los procesos de selección. Sus acusaciones no se tienen en pie". Y aseguró que "es evidente que para este concejal del PP la verdad no importa porque su prioridad es imponer la política del fango en Mieres y su regla de oro es que la realidad no te estropee un buen titular, así que para ello no duda en mentir, contar medias verdades o tergiversar la realidad y lanzar todo tipo de calumnias e injurias".

"Todo vale en su particular carrera hacia las elecciones”, señaló la secretaria de organización de IU en Mieres que emplazó al PP de Mieres a rectificar la política del fango que impulsa Ferreira en Mieres. Queti Rodriguez emplazó a Victor Ferreira: “Solo tiene dos opciones, presentar una denuncia en los juzgados o rectificar públicamente sus gravísimas acusaciones”.