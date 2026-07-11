El nuevo día a día del comedor solidario de Mieres con su catering social: "Vamos a dar lo mejor de nosotros para que esto funcione y ayudar a más gente"

Cocinar, abatir, emblistar, mantener la cadena del frío y repartir. Ese será el nuevo día a día del comedor solidario de Mieres con la puesta en marcha de su nuevo servicio: un catering social para personas mayores que estén solas y tengan dificultades a la hora de cocinar o de acceder a los alimentos. Mientras se mantiene el servicio presencial en la placina de Santa Marina, Amicos también se preocupará por un nuevo perfil de cliente, al que le llevará la comida a la puerta de casa.

El presidente de la entidad, Carlos Muñiz, presentaba hace unos días en el Ayuntamiento de Mieres el catering social, y ahora abre las puertas del comedor y del nuevo almacén a LA NUEVA ESPAÑA para explicar el nuevo modelo de funcionamiento del servicio. "Vamos a dar lo mejor de nosotros para que esto funcione y poder ayudar a más gente", indica Muñiz, poco antes de iniciar la visita y mostrar los nuevos equipamientos con los que cuenta la entidad.

Electrodomésticos

Y es que gracias a las ayudas y dinero recibido para poner en marcha el catering social, Amicos ha modificado el espacio que ocupa en la placina de Santa Marina. Donde antes estaba el almacén de alimentos no perecederos, ahora se ubica una nueva cámara frigorífica, una máquina emblistadora, y un abatidor de temperatura. Tres electrodomésticos fundamentales para poder dar el servicio de comida a domicilio y también para que los usuarios presenciales del comedor puedan llevarse a casa las raciones para el fin de semana en mejores condiciones.

Un voluntario introduce una bandeja de comida en el nuevo abatidor. / A. Velasco

Porque aunque en el fondo la tarea es la misma, preparar comida para personas con algún tipo de problema, la entrada en servicio del catering modificará de alguna manera algunos de los procesos que se seguían hasta ahora. Carlos Muñiz señala que "nuestra idea era aprovechar los recursos que ya teníamos, y en ese sentido, el espíritu no varía, pero sí que va a suponer algo más de tiempo y un poco más de elaboración".

Fórmulas

Hasta ahora, los usuarios de Amicos que van al comedor social cada día comen la comida "en caliente". "Se cocina, y se sirve", explica el presidente de la entidad, que afirma que esto no va a cambiar. Sin embargo, para el catering, el modelo de preparación es "en línea de frío", una fórmula que también aprovecharán para las raciones de fin de semana que se llevan los usuarios presenciales.

Muñiz explica que con este nuevo servicio, "lo que se hace es que una vez cocinado el plato, se lleva al abatidor de temperatura que hemos comprado para bajar rápidamente la temperatura de la elaboración". Una vez hecho esto, el plato se tiene que emblistar, también con una de las nuevas máquinas, y etiquetar, para después meterlo en la cámara". "A través de esta línea de frío, que también se mantendrá en la furgoneta isotermo que tenemos, las raciones pueden durar varios días en la nevera", apunta el presidente de Amicos.

Prueba

Aunque el catering social acaba de ser anunciado y se están poniendo carteles informativos por Mieres para quienes puedan estar interesados y cumplir el perfil que busca Amicos, en la cocina ya se está trabajando en este modelo de línea de frío. "Desde el pasado año, y por motivos de conciliación, decidimos que el comedor solo abre de lunes a viernes, por lo que los usuarios se llevan el viernes la comida preparada a casa para el sábado y el domingo", señala Muñiz. Ahora, lo hacen en tuppers emblistados, que metidos en el frigo les aguantan perfectamente.

Carlos Muñiz pega un cartel anunciando el nuevo catering social de Amicos / A. Velasco

Lo que sí que ha tenido que hacer ya Amicos es ampliar el horario de la cocinera y "fichar" un repartidor, por lo que los costes de personal han subido notablemente. "Ahora estamos usando los fondos de las ayudas que nos han dado, pero precisamente por el personal el servicio de catering social tendrá un copago", señala Muñiz, algo que ya había anunciado en la presentación de la nueva oferta. En cualquier caso, el catering, que irá aparejado también a un servicio de acompañamiento, tendrá un precio de entre 4 y 8 euros, dependiendo del poder adquisitivo de los usuarios. "Por ejemplo, si son personas solas que tienen una pensión alta, pero que no se arreglan para cocinar, o gente con minusvalía, pues se cobrará en función de los ingresos, siempre con el objetivo de poder mantener el catering, y siempre con precios asequibles", explica el presidente de Amicos.

Además, también se han hecho, en régimen de alquiler, con una nave en el polígono de Vega de Arriba, concretamente en el Centro de Empresas del Caudal que gestiona Sodeco. Allí han llevado los alimentos no perecederos, gracias a lo que consiguieron hacer hueco para los nuevos electrodomésticos en su base de Santa Marina.

Atenciones

El comedor social de Mieres es un servicio consolidado, como prueban los datos que arroja el balance de actividad de 2025, año en el que hubo un incremento de usuarios respecto al anterior, y en el que hubo picos de llegar a dar hasta 70 comidas diarias, una cifra desmesurada. Y aunque ahora se ha vuelto a cifras normales, unas 40 comidas diarias, "siempre hay que estar preparado".

Según se detalla en la memoria de Amicos, en 2025 se dieron más de 13.000 servicios (que incluye cada uno tres comidas: la del comedor, y una bolsa con alimentos para la cena y desayuno, más las raciones de fin de semana los viernes). En total, se aportaron más de 53.000 comidas durante el año, lo que supone un importante incremento sobre las 45.000 que se dispensaron en 2024. En el cómputo global del año se atendieron a 207 personas distintas, por las 171 del año anterior.

El presidente de Amicos, en el nuevo almacén de la entidad en el Centro de Empresas del Caudal. / A. Velasco

En cuanto al perfildel usuarios, a tenor de los datos, mayoritariamente son hombres (145), españoles (131) y de una edad entre 35 y 65 años (144). Aunque también destaca la atención a 68 personas de fuera de la Unión Europea, casi a tantos hombres (36), como mujeres (32).

Por último, y como cada vez que tiene oportunidad, Carlos Muñiz hace un llamamiento para lograr incorporar voluntarios al comedor social. "Tenemos gente muy veterana, hay voluntarios que llevan con nosotros más de una década y media, y pensamos que la gente joven también tiene que aportar", explica. "Solo hay que tener ganas de ayudar y de trabajar, es el único requisito, si alguien se anima, puede pasar por la placina de Santa Marina", apunta el presidente de Amicos. Las puertas están abiertas.