El certamen "Mánfer de la Llera" de La Montera ya tienen ganadores
Xaime Martínez, Samuel Tolosa, Juan Carlos Muñoz y Bruce Brad Silva, los premiados
La centenaria Sociedad Recreativa y Cultural La Montera de Sama celebrará el próximo 26 de julio un acto abierto para entregar los premios correspondientes a la IV Edición de su Certamen Internacional de Cuentos Curtios "Mánfer de la Llera". El acto tendrá lugar a las 13:00 horas en el salón central de la sede de La Montera. Además de entregar los premios, La Montera presentará el libro de los tres primeros años del certamen con todos los cuentos ganadores e intervendrá la banda "Gaiteros del Carbón".
Los cuentos ganadores de este año fueron "Sobre la busca de la perfección llingüística como trestornu de fala", del músico y escritor Xaime Martínez, en la categoría de adultos en asturiano, y "Manolín el cabreru", de Samuel Tolosa Niembro, en la de menores en asturiano. La abundante e imaginativa participación de niños de tercero de primaria llevó al jurado a proponer un accésit al cuento "Xuanín númberu unu y los arbeyos máxicos", de Martín Pérez.
En la categoría de adultos en castellano se premió el cuento "Carolina somos todos", del autor de Alcalá de Henares Juan Carlos Muñoz. Por segundo año consecutivo, el premio al mejor cuento para menores en castellano viajó al otro lado del Atlántico, concediéndose al autor limeño Bruce Brad Oskar Silva Conchucos, por el cuento "Todo lo que dejamos encendido".
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