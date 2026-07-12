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Las entidades sociales de Langreo puede pedir ayudas municipales hasta el 27 de julio

La convocatoria del Ayuntamiento está abierta también para las asociaciones de personas mayores

El Ayuntamiento de Langreo.

El Ayuntamiento de Langreo. / L. M. D.

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Andrés Velasco

Andrés Velasco

Langreo

El Ayuntamiento de Langreo ha informado de que mantiene abierto el plazo de presentación de solicitudes para dos líneas de subvenciones municipales dirigidas a apoyar el desarrollo de programas y actividades de carácter social y para personas mayores en el concejo durante el año 2026. En ambos casos, las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 27 de julio.

Por un lado, permanecen abiertas las ayudas destinadas a entidades sociales sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales y entidades sociosanitarias del municipio. Estas subvenciones tienen como finalidad respaldar proyectos y programas orientados a la infancia, la adolescencia y las familias, así como iniciativas de prevención, promoción e inclusión social dirigidas a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión.

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Asimismo, la convocatoria contempla el apoyo a "actividades que favorezcan la integración social y laboral, promuevan la igualdad de oportunidades y desarrollen acciones de sensibilización frente a la pobreza y la exclusión social, fomentando valores como la solidaridad, la convivencia y la tolerancia entre la ciudadanía".

Mayores

Por otra parte, continúa abierto el plazo para solicitar las subvenciones dirigidas a las asociaciones de mayores y centros para la tercera edad de Langreo, una convocatoria destinada a impulsar actividades que favorezcan "la participación activa, la integración social y el envejecimiento activo de las personas mayores del concejo".

Desde el Ayuntamiento explicaron que entre las iniciativas susceptibles de recibir financiación se encuentran "programas de carácter cultural, formativo o participativo, jornadas, cursos y charlas, así como proyectos que fomenten el asociacionismo y el voluntariado". Igualmente, se apoyarán "actividades intergeneracionales que faciliten el intercambio de experiencias entre personas mayores, infancia y juventud, además de acciones que promuevan una mayor presencia de las mujeres mayores en los órganos de dirección de las entidades".

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El Ayuntamiento recuerda que, al tratarse de entidades obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, las solicitudes deberán presentarse a través del registro electrónico de la sede electrónica municipal. Aquellas asociaciones que necesiten asesoramiento sobre el procedimiento de presentación pueden dirigirse al Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC), donde recibirán la orientación necesaria para completar la tramitación.

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