Los leridanos "Bsumeta" ganan el premio a la mejor charanga de España en el concurso de Sotrondio

La banda leridana "Bsumeta" se hizo con el triunfo (y los 3.000 euros del premio) en la undécima edición del Concurso Nacional de Charangas de Sotrondio. Un certamen ya consolidado en el verano en las Cuencas y que reunió a miles de personas en torno a la música popular y la fiesta. El podio lo completaron las formaciones "Pintan.la", de Valencia, y "3V", de Astorga.

No tuvo que ser fácil para el jurado la elección del ganador, ya que las seis charangas se dejaron la piel sobre el escenario de la plaza del Ayuntamiento de San Martín. No se dejaron nada dentro para levantar al público que estaba sentado en la grada y para hacer bailar a todos los que estaban de pie. Pese al sofocante calor de la jornada, la música no dejó de sonar más que para darles la bienvenida antes de cada actuación.

Los leridanos, recogiendo el premio. / Cedida a LNE

"Bsumeta" consiguió el triunfo, y lo que se desconoce es si cumplirían la promesa de su representante. Y es que cuando en la presentación de las bandas, el conductor del espectáculo, Pedro Durán, le preguntó que haría con el dinero, el portavoz de los leridanos miró al público y dijo: "Bueno, está to pagao".

Andrés Velasco

Predicción

Estuvo fino Durán en esas entrevistas de presentación, pues también predijo otro resultado, el del segundo clasificado. Al hablar con el representante de "Pintan.la", el conductor le cuestionaba: "¿Qué fastidia más: quedar segundo o que ganen los otros valencianos (Terremoto Show)?". Y aunque no se dio la segunda hipótesis, si se dio la primera, ya que "Pintan.la" fueron los que recibieron los 2.500 euros del segundo premio.

El podio lo completaron desde Castilla y León, concretamente desde la localidad de Astorga. Los jóvenes "3V" fueron los elegidos por el jurado como la tercera mejor charanga de España, llevándose un premio de 2.000 euros para la provincia vecina.

El concurso también reconoció al mejor solista, que fue Pablo Helicon, de la charanga "Terremoto Show", que se llevó un premio de 100 euros más un bombo. Y la mejor percusión fue la de la malagueña "Banda Impresentable", que ya había participado en otra edición del certamen, y que se llevó 200 euros y otro bombo.