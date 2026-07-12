De peregrinaje a La Teyerona: la primera gran romería del verano mierense
Cientos de personas suben al monte de la Güeria San Xuan durante los dos días de fiesta, en los que se devoraron hasta 40 corderos
El Monte de La Teyerona, en el corazón de la Güeria San Xuan, en Mieres, se convirtió este fin de semana en lugar de peregrinaje para cientos de personas que quisieron compartir las fiestas del enclave, la primera gran romería del verano en la zona rural del concejo. Atractivos musicales, culinarios y de ocio fueron la oferta con la que la asociación Monte La Teyerona, que preside Aitor Álvarez, conquistaron al numeroso público que se acercó a la zona.
El calor apretó de lo lindo tanto en la jornada sabatina como en la dominical. Pero no fue obstáculo para que los dos días, la fiesta presentara una muy buena afluencia. La estrecha carretera que une el casco urbano de Mieres desde La Belonga con el alto de La Teyerona parecía más una autopista, con numerosos vehículos subiendo hacia la fiesta, cruzándose con otros que solo habían ido a recoger el bollu de la asociación.
Y es que Monte La Teyerona se ha convertido en uno de los colectivos punteros de Mieres, con en torno a medio millar de afiliados. "La verdad es que la gente nos apoya y eso nos fortalece para seguir trabajando", explicaba Aitor Álvarez, que heredaba la presidencia del colectivo tras la muerte de su abuelo, el sindicalista Berto Barredo, quien desde hace unos días da nombre al área recreativa de La Teyerona.
Con ese incomparable marco natural, la fiesta no podía sino ser un éxito. Son famosas ya sus jornadas gastronómicas, dedicadas al cordero a la estaca y al bonito. Y aunque la venta del manjar del mar estuvo un poco más floja, la gente arrasó con los corderos.
Asados por las manos de los hermanos Espinedo, de Lena, (uno de ellos reciente ganador del concurso de asadores en el Prau Llagüezos), el sábado se despacharon 20 piezas, por otras tantas que se estaban preparando en la mañana del domingo. Casi medio centenar de animales que fueron devorados en las jornadas.
Pero La Teyerona es mucho más que gastronomía. También es sinónimo de tradición. Y son varios los actos con los que se remarcó. Con un mercado artesano, en el que se vendían diferentes manualidades. También con la música tradicional asturiana, que corrió a cargo del grupo de baile "L’Artuxu", que el domingo ponía el ritmo al vermú. Y también con el certamen de cintas a caballo, unas pruebas cada vez más en peligro de extinción, pero que siguen siendo cita ineludible en La Teyerona.
Dos días de fiesta, camaradería y compadreo. La barra del bar atestada de gente, los saludos y las confidencias entre romeros, los recuerdos, y la música. Porque en toda buena celebración no debe falta una parte musical para los más expertos en el arte del baile o los más osados en el arte del ridículo. El "Dúo Reflejos" el sábado y el grupo "Karine" el domingo fueron los encargados de poner la nota musical en una Teyerona vigilada ya por el busto de su gran valedor, Berto Barredo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pensé que me mataba allí mismo': el relato de una joven lenense atacada brutalmente por un perro en Turón
- Un hombre fallece cuando estaba realizando una ruta de montaña en las Foces del Pino, en Aller
- El reventón de una tubería deja sin agua a decenas de vecinos del centro de Mieres
- El cine Maxi vuelve a rodar: adjudicadas las primeras obras para recuperar el histórico edificio de Pola de Laviana (cerrado hace tres décadas)
- La primera panadería ecológica del norte de España cumple 30 años en pleno corazón del parque natural de Redes
- El TSJA anula cuatro contrataciones de personal en Mieres porque 'no tenían ni la ESO': 'La ley es opcional si el candidato es un enchufado', denuncia el PP del concejo
- El Descenso Folklórico del Nalón crece: habrá un desfile previo el viernes 21 de agostocon todas las embarcaciones por las calles de Laviana
- El Alcalde de Riosa niega haber falseado una certificación de obra: 'Los operarios fueron un día a arreglar unas vallas que habían quedado mal