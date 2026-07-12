De peregrinaje a La Teyerona: la primera gran romería del verano mierense

El Monte de La Teyerona, en el corazón de la Güeria San Xuan, en Mieres, se convirtió este fin de semana en lugar de peregrinaje para cientos de personas que quisieron compartir las fiestas del enclave, la primera gran romería del verano en la zona rural del concejo. Atractivos musicales, culinarios y de ocio fueron la oferta con la que la asociación Monte La Teyerona, que preside Aitor Álvarez, conquistaron al numeroso público que se acercó a la zona.

El calor apretó de lo lindo tanto en la jornada sabatina como en la dominical. Pero no fue obstáculo para que los dos días, la fiesta presentara una muy buena afluencia. La estrecha carretera que une el casco urbano de Mieres desde La Belonga con el alto de La Teyerona parecía más una autopista, con numerosos vehículos subiendo hacia la fiesta, cruzándose con otros que solo habían ido a recoger el bollu de la asociación.

Los hermanos Espinedo, asando los corderos. / A. Velasco

Y es que Monte La Teyerona se ha convertido en uno de los colectivos punteros de Mieres, con en torno a medio millar de afiliados. "La verdad es que la gente nos apoya y eso nos fortalece para seguir trabajando", explicaba Aitor Álvarez, que heredaba la presidencia del colectivo tras la muerte de su abuelo, el sindicalista Berto Barredo, quien desde hace unos días da nombre al área recreativa de La Teyerona.

Con ese incomparable marco natural, la fiesta no podía sino ser un éxito. Son famosas ya sus jornadas gastronómicas, dedicadas al cordero a la estaca y al bonito. Y aunque la venta del manjar del mar estuvo un poco más floja, la gente arrasó con los corderos.

El grupo de baile L'Artuxu. / A. Velasco.

Asados por las manos de los hermanos Espinedo, de Lena, (uno de ellos reciente ganador del concurso de asadores en el Prau Llagüezos), el sábado se despacharon 20 piezas, por otras tantas que se estaban preparando en la mañana del domingo. Casi medio centenar de animales que fueron devorados en las jornadas.

Pero La Teyerona es mucho más que gastronomía. También es sinónimo de tradición. Y son varios los actos con los que se remarcó. Con un mercado artesano, en el que se vendían diferentes manualidades. También con la música tradicional asturiana, que corrió a cargo del grupo de baile "L’Artuxu", que el domingo ponía el ritmo al vermú. Y también con el certamen de cintas a caballo, unas pruebas cada vez más en peligro de extinción, pero que siguen siendo cita ineludible en La Teyerona.

Visitantes en el mercado artesano. / A. Velasco

Dos días de fiesta, camaradería y compadreo. La barra del bar atestada de gente, los saludos y las confidencias entre romeros, los recuerdos, y la música. Porque en toda buena celebración no debe falta una parte musical para los más expertos en el arte del baile o los más osados en el arte del ridículo. El "Dúo Reflejos" el sábado y el grupo "Karine" el domingo fueron los encargados de poner la nota musical en una Teyerona vigilada ya por el busto de su gran valedor, Berto Barredo.