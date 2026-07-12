Los Talleres del Conde, de producir vagones de tren a ser la fábrica cultural que aspira a ser "faro" de Langreo

En 1894, el aristócrata y emprendedor italiano Arnaldo de Sizzo-Noris Thum-Valsassina inauguró en Langreo su empresa, la Compañía de Asturias, dedicada a la producción de vagones para ferrocarriles y tranvías, una industria floreciente a finales del siglo XIX. Popularmente, su compañía acabó conociéndose como los Talleres del Conde, que en 1902 fueron absorbidos por Duro Felguera. Los Talleres del Conde cesaron su actividad en 1985.

Más de 130 años después de su apertura, y 41 años después de su cierre como factoría de Duro Felguera, los Talleres langreanos pasan a ser una «Fábrica Cultural», que bajo la batuta del músico y director de orquesta Aarón Zapico, quieren pasar a ser vanguardia en Asturias y un «faro» para Langreo.

El primer paso para alcanzar la excelencia cultural se darán los próximos días 17 y 18 de julio, con la fiesta de inauguración del recinto, en el que se han invertido un total de 7,8 millones de euros (entre la expropiación a Duro, la construcción de accesos para el tráfico y la recuperación de las antiguas naves protegidas). En esta primera fiesta se contará con la música, entre otros, de Marisa Valle Roso, «Girls to the front», «La Viuda de Angelín» o «Johnny Penicilina y los Frixuelos eléctricos». Una oferta variada y para todos los públicos, un entrante de lo que se quiere hacer a largo plazo con el recinto, gran apuesta del actual equipo de gobierno de Langreo (IU), con apoyo de la Corporación. La decisión de reclutar a Aarón Zapico fue aplaudida por la mayoría de los grupos políticos, y es vista como una «inversión» a largo plazo para el municipio.

Las dos naves de Talleres del Conde, que techan una superficie de más de 7.700 metros cuadrados. / Fernando Rodríguez

Ubicación privilegiada

Los Talleres del Conde se encuentran en una ubicación privilegiada dentro de Langreo: prácticamente junto al campo de fútbol de Ganzábal y al polideportivo Juan Carlos Beiro, en pleno centro urbano, a cinco minutos andando desde la estación de tren de Renfe de La Felguera, junto al paseo peatonal del río Nalón. Se trata de una parcela de casi 25.000 metros cuadrados, de los cuales 7.711 se encuentran cubiertos por dos monumentales naves de casi 200 metros de largo y 11 de altura, ejemplo de la arquitectura industrial de finales del siglo XIX. El nuevo logotipo de «Talleres del Conde, Fábrica Cultural» se basa en los particulares remaches metálicos de estas naves, y ha sido premiado a nivel internacional con una medalla Brandor Selection 2026. Dentro de esta naves, además, hay un espacio cerrado, de 2.827 metros cuadrados , en el que hay tres grandes espacios modulares cerrados y cubiertos, que pueden transformarse en uno o dos, en función de las necesidades del evento que se vaya a celebrar.

El interior de uno de los espacios modulares techados: hay tres, que pueden transformarse en uno o dos, en función de las necesidades. / Juan Plaza

«Tenemos un potencial enorme. Seguimos hablando de minería, todavía hay una pátina de ceniza, de derrota. Talleres puede ser un motor que nos ayude a vernos más europeos, a saber que vivimos en un sitio privilegiado», señala Aarón Zapico. «Esta es una responsabilidad que abordo con muchísima ilusión, creo firmemente en el proyecto», recalca el músico, que ve cómo «Talleres del Conde lleva las cicatrices de nuestro valle del Nalón, miles de familias trabajaron aquí, y ahora es un símbolo de nuestro resurgimiento».

Programación

Sobre la programación cultural que se quiere impulsar, «vamos a intentar integrar todas las artes y programar absolutamente para todos», subraya Zapico, que apunta que «soy músico clásico, pero también persona abierta de oído y de mente, que disfruta con cualquier manifestación artística. Hay que disfrutar de disciplinas que no están en tu zona de confort». La apuesta por la cultura del Ayuntamiento de Langreo es total con Talleres del Conde. «Es un espacio concebido para acoger cualquier tipo de iniciativa que tenga que ver con la cultura, el arte, la música o la participación ciudadana», subraya el alcalde de Langreo, Roberto García. En el equipo de gobierno, la encargada del proyecto es la edil de Hacienda Marina Casero. «Estamos totalmente volcados para intentar que este espacio sea un éxito», apunta la concejala.

La entrada principal al recinto de Talleres del Conde Fábrica Cultural. / Juan Plaza

Aarón Zapico tiene claro que su trabajo con Talleres del Conde va más allá de la programación cultural. La captación de apoyos para conseguir respaldo económico, más allá del Ayuntamiento, será clave. «Habrá reuniones con el tejido empresarial, fundaciones, asociaciones, comercios, restauración... Vamos a poner en marcha un plan de trabajo para tener amigos, mecenas o protectores, gente que pueda patrocinar una exposición o un concierto. Esto tiene que ser una fuente de riqueza cultural y espiritual, pero también económica», recalcaba en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA.

Aboga Zapico por conseguir también una «manera langreana de hacer cultura», de forma «expansiva, social, activa, como somos nosotros en las Cuencas. Hay que trazar un plan y romper barreras». Zapico, músico y director de orquesta de talla internacional decidió quedarse a vivir en Langreo, su tierra, precisamente para lograr cosas como Talleres del Conde. «Tenemos un potencial enorme, puede ser un faro para todo Langreo», recalca.

Reconversión convulsa

La historia de la transformación de Talleres del Conde en espacio cultural fue convulsa. Un hipermercado frustrado por un presunto caso de comisiones ilegales que finalmente quedó archivado; un pleito por los terrenos que acabó en el Supremo y con la entonces alcaldesa, Esther Díaz, y los técnicos del Ayuntamiento, cizalla en mano, entrando en la parcela por la fuerza; otro litigio en la misma época entre el Consistorio y el Principado (ambos gobernados por el PSOE) por el dinero adelantado para pagar la parcela; un proyecto previo que se quedó sin fondos antes de echar a andar; y finalmente, en 2022, una escalada de precios de las materias primas agravada por la guerra en Ucrania que obligó a aumentar los fondos para sacar adelante lo que inicialmente iba a ser un recinto ferial y que, finalmente, pretende ser una fábrica de ideas y de cultura. El próximo 17 de junio se abrirá al público, posiblemente con la misma ilusión que el Conde Sizzo abrió su fábrica 132 años antes.