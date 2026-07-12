"La única Consejería que no nos recibe es la de Vivienda, la de IU"

Cuatro mandatos como concejal de gobierno con José Antonio Muñiz, un parón de ocho años, y una vuelta al ruedo político en 2023, año en el que se hizo con la Alcaldía. El riosano Roberto Álvarez lidera el gobierno socialista del concejo desde hace tres años, y aunque no descarta volver a presentarse, aún no lo tiene claro. Su mayor orgullo del presente mandato, haber logrado reducir "una deuda brutal heredada de la corporación anterior".

-Ha consumido ya tres cuartos de su mandato. ¿Qué balance hace?

-Bueno, un balance positivo, sobre todo en el aspecto económico, porque la herencia que recibimos fue desastrosa. Hicimos un esfuerzo tremendo para controlar el gasto.

-¿Cuánto ha cambiado Riosa en estos últimos tres años?

-No ha sido un cambio trascendental en el concejo, pero sí es cierto que mejoramos en aspectos fundamentales. Por ejemplo, la carretera a Llamo, que se está terminando, que estaba planteada ya por el gobierno anterior, pero cuyo proyecto se modificó y ya nos competía a nosotros. Y por lo demás, Riosa sigue un poco como siempre. Ahora tenemos una serie de proyectos en marcha, que son muy importantes, como los vestuarios del campo de fútbol, que vamos a construir antes de que termine el año. Y tenemos también un proyecto del Instituto para la Transición Justa, que estuvo ahí medio en el aire porque no concedían una prórroga, pero ahora si que nos la han aceptado y lo vamos a licitar ya. Se va a rehabilitar una casa para hacer una oficina de turismo, e instalar los servicios sociales y un telecentro nuevo.

-¿De qué se siente más orgulloso?

-Me siento muy orgulloso de la reducción de deuda. Nosotros encontramos una deuda de 1.139.000 euros. Y la hemos reducido un 80% en solo 3 años. Podemos decir que mejoramos mucho en ese aspecto y como consecuencia de ello pudimos bajar un poco el porcentaje del IBI, en 0,1%, y el porcentaje de las viñetas. Lo que se había hecho fue una traición al pueblo, ya que pasamos de un 0,6 de IBI a un 1,1, que es el máximo que se paga en España. Nosotros nada más que podamos mejorar la situación de la deuda, vamos a intentar bajar el IBI, porque no nos merecemos ser uno de los municipios que más paga de toda España.

-Recientemente, desde IU se les ha hecho una acusación muy grave, falsificar documentos para no perder una subvención. ¿Qué responde?

-No, no, eso no es cierto. Nosotros no tenemos ninguna obra que se haya falsificado. La obra se certificó y faltaron unos flecos, unos listones de madera que había mal colocados y los obreros los vinieron a hacer un día. Yo creo que solo estuvieron un día más para arreglarlo, y fue cuando ellos sacaron las fotos. No hay ninguna cuestión de ese tipo, ni de falsificación de ningún documento.

-El alto del Angliru es quizá el icono del concejo. ¿Qué han hecho para sacarle todo su potencial?

-Tenemos sobre la mesa una cuestión que aún nos cuesta resolver. En su día, el gobierno anterior cedió a alguien, de manera no muy clara, la gestión del albergue. Ese propietario lo cedió a otra persona vendiéndole la empresa y ahora lleva dos años cerrado. Tenemos un problema para poder sacar a licitación otra vez la gestión, pero estamos en ello y queremos reactivarlo antes de terminar el mandato.

Roberto Álvarez, ante el Ayuntamiento de Riosa. / A. Velasco

-¿En qué situación legal se encuentra el asunto?

-Ellos quieren una serie de cosas y pagos. Hay que dejar muy claro, por otra parte, y a nivel administrativo, que nosotros nos encontramos en los últimos meses en una situación difícil. Yo tengo que pedir disculpas a los vecinos porque no pudimos hacer los planes que nosotros nos habíamos planteado. Tuvimos el cambio de tres secretarios en poco tiempo y la verdad es que el primer secretario fue una persona que dejó muchos temas en el aire. Ahora tenemos una persona que parece que ya tiene la plaza, y estamos empezando a resolver problemas.

-La Vuelta a España femenina ha subido por primera vez a la cima. ¿Cuándo volverá la masculina?

-Date cuenta de que nosotros somos un municipio con muy pocos recursos. En septiembre de 2025 vino la masculina, y este año tuvimos la llegada de la vuelta femenina, con lo que fue un éxito. El regreso de la Vuelta a España masculina no es algo que dependa directamente del Ayuntamiento, sino de muchas cuestiones. Suele venir cada dos o tres años, pero bueno, un poco en función sobre todo de la dirección de carrera. Por nosotros que viniera todos los años, claro. Pero también he de decir que el Angliru, en cuanto a marca, ya está en el top. Nosotros lo que tenemos que mejorar es en cuanto a infraestructuras y recursos. Y aprovecho para hacer un llamamiento a los empresarios, ya que tenemos deficiencia de hostelería y de alojamientos. Y quiero decirles y animar a los hosteleros a que Riosa es un sitio donde se puede invertir y que tiene futuro.

-El gran complejo en torno a las minas de cobre de Texeo también parece infrautilizado, ¿qué se necesita para ese enclave?

-Una inversión potente. Lo que más se necesita es una apuesta para reparar dos de las tres casas que hay y ponerlas en funcionamiento para que una persona o un empresario que quiera explotar eso como un recurso turístico lo pueda hacer. Al final Texeo tiene un potencial turístico enorme, y lo que requiere es de una inversión potente para poner a funcionar en enclave, bien sea como albergue o como cabañas turísticas.

-¿Qué proyectos les quedan pendientes para llevar adelante en este último año?

-Vamos a construir los vestuarios del campo de fútbol, que son muy necesarios, y licitar ya el proyecto para la puesta en marcha del telecentro, servicios sociales y la oficina de turismo en La Vega. A partir de ahí, tenemos que lograr desencallar la situación del albergue del Angliru.

-¿Se ve Roberto Álvarez liderando la candidatura del PSOE en Riosa en los próximos comicios?

-No lo tengo todavía muy claro. No por nada, sino porque realmente a mí no me interesa ser Alcalde desde el punto de vista económico, me interesa ser Alcalde porque amo mucho Riosa. Nací aquí, tengo pensado morirme aquí y quiero cambiar un poco la dinámica que se venía planteando. A mí me pareció fatal la gestión de la Corporación anterior, nos metieron en una deuda desastrosa, nos subieron los impuestos, hicieron mucho daño a los vecinos. Y creo que desde la oposición siguen haciéndolo. Mire, nosotros tenemos una relación muy buena con el Gobierno del Principado, pero tengo que decir claramente que la única Consejería que no nos recibe es la consejería de Vivienda y Bienestar Social, la que lleva IU. Es así de triste, pero estamos así. Yo no sé por qué razones. No creo que sea una cuestión política, sino de personas. Y volviendo a lo que me preguntaba, pues si hay que tirar por el pueblo, pues vamos a seguir tirando por el pueblo. Pero la verdad es que no tengo muy claro presentarme de nuevo.