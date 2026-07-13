Los cuatro grandes conciertos de San Xuan en Mieres supusieron una inversión superior a los 115.000 euros

Hace justo un mes que Mieres ponía en marcha sus fiestas de San Xuan con el pregón de Rufino del Barrio. Una puesta de largo de unos festejos que duraron 12 días y que tuvieron una variada programación, con actividades para todos los públicos y edades. Pero además de las actividades lúdicas, un peso importante, tanto programático como de inversión, lo tuvo la música. En concreto, en las cuatro actuaciones más relevantes de los festejos, el Ayuntamiento de Mieres invirtió más de 115.000 euros, sin incluir los impuestos (10% en cuestiones culturales).

Los cuatro espectáculos musicales más destacados de todo San Xuan fueron los ofrecidos por Víctor Manuel, la orquesta "Panorama City", "Sanguijuelas del Guadiana" y "Celtas Cortos". La contratación de estos cuatro grupos, y sin sumar los impuestos, supuso a las arcas municipales 117.500 euros. Dos de ellas fueron en el pozo Barredo y otras dos en el parque Jovellanos. Lo que no costó dinero pero sí estuvo también presente fue el buen tiempo en la mayoría de las fiestas, lo que contribuyó a que la asistencia a los conciertos fuera notable, reflejando el éxito de la programación municipal para las patronales mierenses.

Barredo

El concierto más costoso en lo económico fue precisamente el único de pago: la vuelta a casa de uno de los mierenses más ilustres de la historia.: Víctor Manuel. Su contratación, según consta en los documentos oficiales de la plataforma de contratación del Estado, supuso una inversión de 39.000 euros más IVA. Además de ese dinero puesto por el Ayuntamiento, los más de 3.500 asistentes tuvieron que pagar una entrada que osciló entre los 35 y los 45 euros en números redondos. Era el primer concierto de Víctor Manuel en solitario en Mieres en 35 años, y el artista no defraudó. La magia del enclave del pozo Barredo, la presencia del Coro Minero de Turón, y la voz del artista mierense hicieron que la noche del 19 de junio fuese mágica.

También en la explanada de Barredo, junto al campus universitario, tuvo lugar otra de las actuaciones destacadas de las fiestas. Fue en este caso la de "Panorama City", que tocó el día 20. Se trata de la hermana pequeña de la gran orquesta gallega, que pese a reducir el número de músicos y el tamaño del escenario, no dejó tampoco indiferente a ninguno de los cientos de asistentes que fueron a verla en el "sábado grande" de las patronales mierenses. El coste de la actuación fue de 23.500 euros más IVA, siendo el más económico de los cuatro grandes espectáculos.

Jovellanos

Y el día 23 (y ya la madrugada del 24 tras la foguera), acogieron las otras dos apuestas musicales más relevantes del Ayuntamiento de Mieres, ambas gratuitas y ambas en el parque Jovellanos de Mieres. La primera de ellas fue la tarde del 23 de junio, víspera del día del patrón. Fue el grupo pacense "Sanguijuelas del Guadiana", una apuesta por el rock, que atrajo a un público más joven a la plaza del parque pese al calor. Pese a todo, las terrazas también estaban llenas y el ambiente durante el concierto fue ciertamente agradable. El desembolso municipal para que una de las bandas con más proyección del país estuviese en Mieres fue de 25.000 euros más IVA.

El concierto de "Sanguijuelas del Guadiana" / LNE

El gran concierto de la noche de San Xuan, ya después de la foguera, lo protagonizaron los vallisoletanos "Celtas Cortos". Una banda mítica del rock español con una trayectoria de más de tres décadas sobre los escenarios que pese a la hora del concierto (pasadas la 1 de la mañana) llenaron el parque Jovellanos con su energía y su desparpajo. No hubo nadie que no tararease "20 de abril", "El emigrante" o "No nos podrán parar". Traer a este grupo tuvo un coste de 30.000 euros más IVA.

Más allá del dinero invertido, lo cierto es que estos cuatro conciertos fueron un éxito en cuanto a público asistente, con miles de personas disfrutando de ellos, y llegando incluso de otros puntos de la región o del país para consumir, disfrutar y sentir las patronales mierenses.