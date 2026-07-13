Jira a la carta en Sotrondio, con todo tipo de ambientes para los vecinos: "Han sido unas grandes fiestas"
Bares, carpa y parque del Florán acogieron a los peñistas en la última jornada de celebraciones
Jira a la carta en Sotrondio para terminar las fiestas. Los jóvenes, al parque del Florán. Las peñas, en sus sedes, muchas de ellas en bares de la localidad. Y grupos de amigos y familiares, en la carpa de la fiesta. "Hay para todos los gustos", señalaban desde la organización. La jira, las fiestas de la espuma y la "holi party" y por la noche, la música de la orquesta "Marsella" pusieron punto y final a unos festejos que estuvieron "muy animados, con mucha gente" desde su inicio, ya el miércoles pasado.
Eva Neila es la gerente del Onde Siempre Palermo, uno de los bares más conocidos de Sotrondio, y tiene su propia peña. "Llevamos doce años organizándonos para la jira de las fiestas". En esta ocasión, son 86 las personas inscritas con "La Palermo". "Tenemos bebida, la comida, con tortillas, huevos, empanadas... desde las siete de la tarde, más o menos, empezamos a merendar". Antes tienen su propia "fiesta del agua" infantil, con piscinas portátiles, para los más pequeños, los hijos de los peñistas. "Aquí están pasándoselo bien y olvidándose del calor", señalaba una de las asistentes.
Carpa
En la carpa de la fiesta las mesas están marcadas con el nombre del "jefe" de cada grupo de amigos y familiares. En uno de estos grupos está Honorino Montes, que es miembro de la comisión de fiestas. "Es una forma perfecta de acabar las fiestas con tus amigos, con tu familia, merendando y tomando algo con ellos". Los festejos de Sotrondio "han sido un éxito", valora, "con mucha gente, el tiempo además acompañó. Hoy es el último tirón".
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