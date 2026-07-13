Lena ataja los malos olores: el Ayuntamiento aborda un plan de limpieza de contenedores y esquinas de fachadas

El Ayuntamiento de Lena, a través de su área de Obras, ha activado un plan especial de limpieza y desinfección intensiva". Esta campaña surge con el objetivo prioritario de actuar sobre los puntos más sensibles a la acumulación de suciedad durante la época estival, centrándose específicamente en las baterías de contenedores de basura y en las zonas urbanas más afectadas por los orines de perros, como las esquinas de las fachadas", explicaron fuentes municipales.

Desde el consistorio explicaron que "con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, el riesgo de proliferación de malos olores e insectos se incrementa". "Para atajar esta situación la administración local puso en marcha un dispositivo de operarios equipados con sistemas de agua a alta presión y productos desinfectantes", apuntaron las fuentes municipales.

"El objetivo es adelantarnos a los problemas de suciedad y malos que genera el calor y ofrecer un entorno limpio y agradable para todos", señaló el teniente de alcalde y concejal de Obras, Roberto Campomanes.

El gobierno de Lena epxlica que el plan de choque se desarrollará de forma intensiva durante las próximas semanas, priorizando aquellas zonas detectadas tras las inspecciones de los responsables de Obras y Medio Ambiente, así como por los propios vecinos.

La administración local también quiere aprovechar para pedir a los vecinos, propietarios de perros, que siempre y cuando sea posible traten de diluir, con agua jabonosa, las micciones de sus animales. Se trata, para el Ayuntamiento de "un gesto que no supone un gran esfuerzo y que permitiría tener La Pola más limpia entre todos".

Mieres

El problema de los olores derivados de los contendores de basura no es único de Lena. También en Mieres, recientemente, vecinos y hosteleros de una de las calles más céntricas del concejo, la Jerónimo Ibrán, se quejaban del hedor que se desprende de las baterías de basura ubicadas en la citada vía. Según explicaron desde la Agrupación Vecinal de Mieres, el Ayuntamiento les había anunciado un plan de limpieza, pero por el momento, pasar por esta zona (y alguna otra), se hace a veces complicado.

Lena, en este caso, ha querido adelantarse a los acontecimientos, y este plan de limpieza supone un ejemplo para otros consistorios que se vean afectados por una problemática nada sencilla de atajar. Porque el calor del verano es para disfrutar de playas, piscinas o terrazas, pero a poder ser, sin tener que llevar una pinza en la nariz.