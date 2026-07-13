Luto en el comercio de Mieres y de Oviedo por la muerte de Avelina Pérez, fundadora de Muebles Vallejo, y de Marisa Aguinaco, de la Ferretería Aguinaco
Tenían 97 y 93 años, respectivamente, "fueron unas pioneras, dos emblemáticas empresarias"
Luto en el comercio de Mieres y de Oviedo por la muerte a los 97 años de Avelina Pérez, fundadora de Muebles Vallejo junto a su esposo, José Antonio Vallejo, ya fallecido. Avelina deja tres hijos, cuatro nietos y dos bisnietos, y un importante legado comercial en Mieres, donde la tienda de muebles y decoración, ahora regentada por los que eran sus empleados, sigue resistiendo y siendo una referencia en el sector comercial de las Cuencas.
Además, este lunes se celebró el funeral en recuerdo de Marisa Aguinaco Hevia, de 93 años, también una conocida comerciante de Mieres, responsable durante muchos años de la ferretería Aguinaco (Suministros Aguinaco). Viuda de Luis San Narciso, era la madre del conocido director de casting cinematográfico Luis San Narciso. Tenía seis hijos, catorce nietos y cuatro bisnietos. Marisa Aguinaco falleció el sábado, 11 de julio.
Desde la Unión de Comerciantes de Mieres, su presidenta, Loli Olavarrieta, lamentaba la muerte de estas dos "empresarias pioneras, emblemáticas en el concejo".
Avelina Pérez fundó Muebles Vallejo en Mieres, y en Oviedo. La tienda ovetense siguió regentada por la familia hasta 2017, año en el que acabó cerrando tras más de treinta años de historia. En Mieres, Muebles Vallejo sigue funcionando en la calle Ramón Pérez de Ayala, en la esquina con la plaza Santa Bárbara, y es un clásico del comercio de la ciudad.
El funeral en recuerdo de Avelina Pérez se celebra este martes 14 de julio, a las 13.00 horas, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas). La capilla ardiente se encuentra en la sala número 4 del tanatorio de Los Arenales, en Oviedo.
Ambas mujeres dejan una gran huella en el comercio de Asturias, de Oviedo y sobre todo, de Mieres, donde pusieron en marcha sus negocios con gran éxito. En el caso de Suministros Aguinaco, como pasa con Muebles Vallejo, también sigue abierta, con otros propietarios que siguieron adelante con el negocio.
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