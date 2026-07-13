El mejor refugio para combatir las olas de calor está en Asturias: una piscina de agua "muy fresca", ubicada en un parque natural y rodeada de verde y grandes montañas

"Vistas espectaculares, naturaleza en estado puro y agua fresca". Así vende Asturias su mejor refugio para combatir las intensas olas de calor de este verano. Se trata de una de las piscinas más bellas y a la vez más desconocidas de todo el Principado: las de Caso, situadas en pleno corazón del Parque Natural de Redes. El paisaje que las rodea es de ensueño: un verde intenso y grandes montañas.

La piscina municipal de Campo de Caso se encuentra junto al centro de interpretación, a una hora en coche de Oviedo. Empezó la nueva temporada de chapuzones el pasado día 1 de julio y abre todos los días del verano, en horario de 12.30 a 19.30 horas. El precio de la entrada es de 2,40 euros para adultos y de 1,30 para menores de 14 años.

Piscina municipal de Caso.Un momento del pasado concurso. / LNE

Las instalaciones cuentan con dos piscinas: una para mayores y otra para niños. También dispone de un chiringuito para refrescarse también por dentro contemplando el espectacular paisaje de Redes.

Piscina natural

Otra piscina con encanto y desconocida para el gran público está en la costa. En concreto en Tapia de Casariego. Es de agua salada, está ubicada frente al Cantábrico, dispone de solarium de madera y encima es gratuita. Esta alberca se ha convertido desde su inauguración, en el año 2010, en un atractivo turístico y ha llamado la atención de medios especializados como National Geographic. Donde en el pasado había una cetárea, hoy se encuentra una de las piscinas naturales más bonitas de toda España.

No es para menos. La piscina de agua salada de Tapia es directamente una joya, que fue diseñada por el estudio de arquitectura de Jovino Martínez Sierra. Transformó la fosa de una antigua cetárea, de finales del siglo XIX, que llevaba años abandonada, en una alberca de agua salada, con muros de piedras revestidos de madera. Así, todo el camino de acceso, formado por rampas, son de madera y la zona de solarium también es de madera. Es como un balneario al aire libre.

La entrada es gratuita, aunque sí tiene aforo para que la comodidad y la seguridad de las personas que la utilicen esté garantizada. Mientras que la zona para tomar el sol puede dar cabida a unas 30 personas, en la destinada al baño pueden entrar hasta 50 y en días en los que el calor aprieta, es habitual que curiosos propios de la zona y otros procedentes de fuera, se acerquen a disfrutar de uno de los reclamos de Tapia.