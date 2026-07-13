El paseo fluvial de Mieres, una trampa para ciclistas y peatones: los usuarios denuncian su mal estado

El paseo fluvial de Mieres es quizá la senda más utilizada por los vecinos que, sumidos en la corriente de mejora del bienestar personal y en la actividad deportiva, optan por este paseo para caminar, correr o andar en bicicleta. Una senda a la vera del río Caudal, que, sin embargo, hace tiempo que tiene zonas que suponen un auténtico peligro para los usuarios. El firme está en algunos puntos completamente destrozado por el crecimiento de las raíces de los árboles, que han levantado el asfalto, teniendo que extremar las precauciones para no llevarse un buen tropezón.

Los últimos en protestar han sido los usuarios del carril bici que se habilitó en alguno de los tramos, concretamente el que discurre paralelo al polígono de Gonzalín. "Llevamos más de dos años quejándonos por internet y en persona a los responsables municipales, y exigiendo que se repare y mejore el estado del carril bici en Mieres, y en el paseo fluvial en concreto", apuntan estos indignados cicloturistas.

Estado de un tramo del carril bici del paseo fluvial de Mieres. / Cedida a LNE

Explican, además, que la última vez que se comunicaron con el Ayuntamiento lo hicieron directamente con el concejal de Deportes (César Menéndez), al que pidieron que "ya que no iban a arreglar los baches, que al menos echasen tierra por encima y la adecentasen para minimizar el peligro". Sin embargo, de momento nada de nada.

Estos usuarios se quejan de que "desde el gobierno local de Mieres se está intentando potenciar la bicicleta y el cicloturismo: se señalizan rutas, se ponen carteles, se hacen pruebas como el Desafío Territorio Minero", argumentan. Sin embargo, critican que "el carril bici está en un estado de abandono deplorable y resulta muy peligroso". "Esto demuestra una dejadez y desidia absolutas por el mismo", señalaron.

Raíces

Esta situación también se extrapola a la plataforma peatonal, que en algunos puntos también se comparte con la ciclista. Un ejemplo es el inicio de la senda junto al Centro Geróntológico de Ablaña en dirección a Mieres. En los primeros metros de ese paseo, las raíces de varios árboles tienen el firme del paseo totalmente levantado, con numerosos baches, algunos de ellos bastante altos. Cualquier persona que vaya paseando por allí tienen que extremar las precauciones para evitar tropezones inesperados.

Y también lo tienen que hacer las familias que van a dar un paseo con los residentes del geriátrico, ya que sacar a sus familiares en silla de ruedas por ese paseo supone poco menos que llevarlos al rally Dakar, con los baches que parecen dunas.

La solución a estos problemas, en todo caso, no parece sencilla. El firme está dañado en muchos puntos por culpa de las raíces de los árboles, lo que obligaría quizás a eliminar esta vegetación antes de proceder al arreglo del firme del paseo. Una obra que en todo caso apunta a ser económicamente muy costosa y técnicamente no tan fácil de resolver como parece.

Sean como fuere, la indignación de los usuarios va in crescendo, por lo que reclaman al Ayuntamiento de Mieres que tome medidas para que el paseo fluvial, que se construyó como un reclamo y una herramienta para fomentar el deporte y la salud ligada a la actividad física, vuelva a lucir en condiciones adecuadas de uso.