Repunta el tráfico en el Corredor del Nalón, donde los conductores empiezan a circular a menor velocidad media

El tráfico en el Corredor del Nalón repuntó ligeramente el año pasado, en 2025, tras el bajón en el uso de la carretera detectado en 2024 tras la puesta en funcionamiento de las restricciones de velocidad y de la separación de los carriles entre Langreo y Barredos (Laviana). De esta forma, a su paso por Sama la carretera AS-117 contabilizó el pasado año una media de 21.856 vehículos diarios, por los 21.409 del ejercicio anterior.

Las mediciones, realizadas por técnicos del Principado de Asturias, también recogen que si bien en buena parte del Corredor los conductores respetan los límites de velocidad -menos de 80 kilómetros por hora en todo su recorrido–, hay dos zonas donde se circula a una velocidad media superior, a «entre 80 y 90». Se trataría del tramo entre Pola de Laviana y Barredos, donde los carriles del Corredor no están separados por la línea roja ni por los pivotes instalados en 2024 en buena parte de la carretera; y el tramo entre la recta del polígono de La Florida (San Martín del Rey Aurelio) y Ciaño (Langreo). Precisamente a partir de este punto, entre Ciaño y Sama, existe un radar de tramo, otra de las medidas de seguridad que se impulsaron en 2024. En ese año, según los estudios, la velocidad de circulación era superior a 80 por hora en todo el Corredor. En 2025 se corría menos que el primer año. Los conductores están respetando más las limitaciones.

Pese a este repunte en el tráfico en la zona del Corredor que tradicionalmente siempre ha tenido más circulación, la del entorno de Sama y La Felguera, los niveles todavía no llegan a los de 2023, antes de las restricciones. Entonces por la zona circulaban un amedia de 22.231 vehículos al día. En otros dos tramos del Corredor no se han actualizado los datos respecto a 2023. De esta forma, se mantienen como oficiales los 10.979 vehículos diarios por Sotrondio, y los 10.390 de Laviana. Sí se hacen nuevas mediciones en el alto Nalón, donde también aumenta ligeramente el tráfico, en diez coches (2.259) entre El Condao y Rioseco, y de 442 a 502 en Sobrecastiello, más allá de Campo de Caso.

Puente atirantado

Desde el pasado mes de junio, además, el Corredor del Nalón sufre restricciones de circulación a su paso por el puente atirantado de Sama. Primero se restringió el paso de vehículos pesados, y se bajó a 20 kilómetros por hora la velocidad máxima del resto de vehículos. En este mes de julio, y como mínimo hasta el día 31, estas restricciones se han intensificado con el corte total del carril en dirección a Oviedo, los días laborables, de 9.00 a 19.00 horas.

El objetivo es favorecer la ejecución de las obras de mantenimiento del puente atirantado, en el que son visibles algunos desperfectos. Estos cortes de tráfico obligan a desviar buena parte de la circulación del Corredor del Nalón por los cascos urbanos de Sama y La Felguera, lo que está ocasionando embotellamientos y atascos en las horas punta.

El grave accidente que aceleró la mejora de la seguridad

El grave siniestro en el que una madre y su hijo fallecieron, y otras cuatro personas resultaron heridas, en enero de 2024 llevó a adoptar medidas restrictivas en la vía. Lo primero que se hizo fue reducir de 90 a 80 kilómetros por hora la velocidad en todo el recorrido. También se prohibió adelantar de Sama a Barredos, salvo en la recta de La Florida. Para remarcar la prohibición se pintó una llamativa línea continua roja y se reforzó la señalización, con la colocación de balizas en la mediana separando carriles.