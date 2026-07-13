Las Tolvas del Monsacro de Morcín, más cerca de ser una casa de Cultura

Casi dos décadas después de que las Tolvas del Monsacro fueran reconstruidas como un moderno edificio para acoger el museo de los Quesos (que nunca cuajó), el inmueble está a apenas un par de meses de abrir sus puertas. Lo hará primero como Casa de Cultura municipal, a la espera de proyectos que completen sus espacios. Y en ese camino, el Ayuntamiento de Morcín está trabajando: una limpieza a fondo y la instalación de mobiliario en el futuro equipamiento de La Foz son los pasos que se están dando ahora mismo en un equipamiento en el que, en su última restauración, también se valló y se instalaron medidas de seguridad para evitar nuevos saqueos.

El alcalde de Morcín, Mino García, explicaba en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA que la nueva Casa de Cultura Municipal, que se ubicará en la planta superior de las Tolvas del Monsacro, se inaugurará en septiembre. El regidor apuntaba que tras el fallido museo de los Quesos, el vandalismo que sufrió el edificio (cuyo coste superó el millón de euros), y la gran inversión de casi 1,5 millones de euros para su restauración, ya era hora de poner en marcha el inmueble, aunque todavía no vaya a estar a pleno rendimiento.

El edificio de las Tolvas del Monsacro, con un operario junto a la puerta principal. / A. Velasco

En el enclave, a día de hoy, ya se ve movimiento. Mino García explicó que lo que se está procediendo es a una "limpieza en profundidad" del edificio, con el fin de que esté presentable para su inaguración. También se está llevando a cabo el equipamiento del mismo en la planta en la que se ubicará la casa de Cultura de Morcín. "El atril y el escenario ya está instalado, y ya se han llevado algunas sillas, aunque todavía tenemos que completar el equipamiento de cara a septiembre", argumentó el regidor.

Proyectos

En todo caso, el estreno del inmueble será solo su punto de salida. El singular enclave ubicado en La Foz de Morcín ofrece un potencial enorme a la hora de plantear proyectos. Y precisamente con ese objetivo, hace unas semanas lo visitaban representantes de la Cámara de Comercio de Oviedo y el Principado. La idea es que los dos agentes regionales, tanto el privado como el público, conocieran de primera mano el espacio y sus virtudes para, como se dijo en ese encuentro, "analizar posibles vías de colaboración en torno a la gestión, dinamización y aprovechamiento del espacio de cara a futuros proyectos de carácter empresarial y económico".

"Coworking"

Dentro de los planes iniciales para las Tolvas del Monsacro, además de la citada casa de Cultura, también se prevé un espacio de "coworking". Y para el Alcalde de Morcín, uno de los proyectos que podría encajar en el enclave sería alguno vinculado a la restauración gastronómica. "Contamos con un edificio singular y un espacio que prácticamente asegura el éxito por si solo", explicaba Mino García.

Casi dos décadas después de su construcción original, el fallido museo de los Quesos echará a andar alejado de aquellas pretensiones iniciales. Pese a haber fracasado con el primer proyecto museístico, nadie se ha rendido con las Tolvas del Monsacro, y la prueba es esta segunda inversión millonaria para rehabilitar aquel primer equipamiento. Casi dos millones y medio de euros se han metido ya en este espacio, que se considera una de las joyas del concejo, y por el que se apuesta casi con fe ciega. La Casa de Cultura es solo el primer paso.