Tres heridos, uno de ellos grave, al ser arrollados por su propio coche en Pajares

Un despiste que pudo costar muy caro. Ese es el resumen de lo sucedido esta tarde en el alto de Pajares ( N-630, pk 86,950), donde tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras saltar de su propio vehículo, que la conductora había dejado con el freno de mano sin accionar. Según fuentes de la Guardia Civil, la herida más grave fue trasladada por los servicios médicos al Hospital Universitario de León, mientras que los otros fueron trasladados al Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres.

Según las fuentes oficiales consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, el suceso se produjo cerca de las tres de la tarde. En el vehículo siniestrado viajaban cinco personas, la conductora y otros cuatro ocupantes. Hicieron una parada en el entorno del Parador de Pajares. Según explicaron fuentes de la Guardia Civil, la conductora se bajó del vehículo, olvidándose de accionar el freno de mano. Los ocupantes del mismo, al ver que el coche se iba hacia atrás, se lanzaron del mismo.

Heridos

Uno de ellos resultó ileso, como también la conductora. Los otros tres sufrieron heridas. Una mujer que quedó atrapada entre el coche y la bionda presentaba lesiones de carácter grave, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario de León por los servicios sanitarios. Otros dos ocupantes que saltaron del coche también resultaron heridos, y fueron derivados a Mieres.

Según las fuentes consultadas, el vehículo no llegó a despeñarse puerto abajo, sino que quedó frenado en la valla bionda, lo que comúnmente se conoce como el quitamiedos. Para retirar el vehículo hubo pequeñas restricciones en la circulación en esa zona del puerto, que no afectaron de forma significativa al tráfico.

Emergencias

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), también informaba hace unos minutos de lo sucedido. Explicaban que los tres heridos se lesionaron tras ser golpeados por el vehículo en el que circulaban. "Una de las afectadas, una mujer, ha sido evacuada por Sanidad de Castilla y León (Sacyl), mientras que los dos heridos restantes, han sido evacuados al Hospital Álvarez Buylla de Mieres por los medios activados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU)", señalaron las fuentes del SEPA.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso a las 14:46 horas. En esa llamada se explicaba que "un turismo que no tenía echado el freno de mano había chocado contra el quitamiedos y había una persona atrapada debajo". De inmediato se movilizó a tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, con base en el parque de Mieres, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida.

Una vez en la zona, los bomberos comprobaron que el vehículo estaba contra el quitamiedos y había una persona entre ambos elementos. Hasta el lugar también acudieron efectivos de bomberos de León. Entre todos los profesionales se trabajó para la retirada del automóvil para poder acceder hasta la afectada y ser atendida.

Esta mujer fue evacuada por los servicios del Sacyl. Por su parte el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) explicó que la UVI Móvil trasladó al Hospital Álvarez Buylla de Mieres a una mujer con un traumatismo facial. A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica su pronóstico es reservado. El médico de atención primaria y la ambulancia de soporte vital básico de Campomanes, Lena, evacuaron a este mismo centro hospitalario a un varón con lesiones en el cuero cabelludo.