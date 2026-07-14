La convocatoria para ayudas al comedor escolar de Mieres recibe 224 solicitudes

El Ayuntamiento de Mieres ha informado de que ya están publicados los listados provisionales para la concesión o denegación de las ayudas municipales al pago del comedor escolar (para alumnado de Educación Infantil y Primaria) y a la compra de libros y material escolar (para alumnado de Educación Infantil). Dos convocatorias "muy importantes desde el punto de vista educativo y social", recalcan desde la concejalía de Educación de Belén Alonso. Estas ayudas suman 135.000 euros y tienen como principal objetivo "favorecer la igualdad de oportunidades, apoyar a las familias con menos recursos y facilitar la conciliación personal, laboral y familiar".

El plazo para subsanar errores o presentar alegaciones a los listados de admitidos o rechazados está abierto hasta el 27 de julio.

Para becas de comedor, se recibieron 224 solicitudes; para las de material escolar, 168. El gobierno local mierense recalca que hace "un importante esfuerzo presupuestario para impulsar estas convocatorias. En este sentido, cabe destacar que la cuantía destinada a las ayudas al pago de comedor es este año de 120.000 euros, 20.000 euros más que el pasado año". Hay que tener en cuenta, además, "que en cinco años se había duplicado el presupuesto para estas ayudas, que pasaron de 50.000 a los 100.000 del pasado curso".

Igualdad de oportunidades

En cuanto a la cuantía para el material escolar y los libros, 15.000 euros, "es Mieres el Ayuntamiento de Asturias que más ayuda ofrece para este concepto". “Garantizar la igualdad de oportunidades y que ningún estudiante se quede sin material escolar o sin servicio de comedor es una prioridad para el Gobierno local”, señaló la concejala de Educación, Belén Alonso, que añadió que “tenemos claro que la educación es la mejor inversión de futuro que podemos hacer”. "Fruto de ese compromiso con la educación", continuó la edil, "no solo se ha multiplicado en los últimos años el presupuesto para estas convocatorias, sino que, por ejemplo, se ha implantado el servicio de comedor en todos los colegios públicos que no lo tenían, favoreciendo así la igualdad y garantizando los mejores servicios en los centros educativos del concejo".