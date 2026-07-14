Crece el tráfico entre el valle del Nalón y el centro de Asturias por la "mayor movilidad" de los trabajadores

El tráfico desde el valle del Nalón con destino a Oviedo y al centro de la región se intensificó de forma importante durante el año 2025, según los datos recogidos por los técnicos de Movilidad del Principado de Asturias. La circulación por los "túneles de Riaño", el tramo de la autovía AS-17 a su paso por Langreo, que conecta el concejo con la capital del Principado y los grandes polígonos de la zona centro, creció en un 6,2% en el pasado ejercicio. Hay que tener en cuenta que en 2024 también había aumentado en casi otro 4%. El principal motivo, según fuentes consultadas, es la "mayor movilidad" de trabajadores entre estas áreas de Asturias. Por su parte, el volumen de comunicaciones entre las Cuencas y Gijón se estanca: apenas hay variación en el uso de la Autovía Minera, al menos en la zona de Mieres y Langreo.

No solo aumenta el tráfico por la autovía AS-17, los "túneles de Riaño", una carretera cuyo desdoblamiento se puso en marcha hace algo más de una década, en 2014. También crece en la llamada "carretera de Olloniego", que une Langreo con esta zona de Oviedo, y que accede directamente a este polígono industrial. Aquí, el tráfico medio diario pasó de 4.996 vehículos en 2024 a 5.145 un año después, con los últimos datos registrados.

Muy superior es el crecimiento en los "túneles de Riaño". El pasado ejercicio circularon 17.375 vehículos al día, cuando en 2024 habían sido 16.357 (1.018 más). En 2023, la cifra media diaria era de 15.812. Cuando se estrenó como autovía en 2014, este tramo contabilizaba unos 14.000 vehículos diarios, que fueron aumentando lentamente, hasta estos dos últimos ejercicios, cuando crecieron de forma más abultada.

Autovía Minera

Por su parte, la Autovía Minera, a su paso por Langreo (acumulando ya el tráfico de Mieres y del valle del Nalón) cuenta con una circulación media de 15.680 vehículos, un número muy similar a los del año anterior. Donde si crece el tráfico en la Minera es en la llegada a Gijón (28.206, frente a 26.625 de un año antes).

Desdoblamiento

Muchos vecinos del valle del Nalón defienden que la solución a los problemas de seguridad del Corredor del Nalón (21.856 vehículos diarios por Sama) sería su desdoblamiento, al menos hasta El Entrego. Algo que han rechazado los informes de los técnicos del Principado, que ven inviable esta obra. Los vecinos ven en la carretera de los túneles de Riaño un ejemplo a seguir.

Antes de su desdoblamiento, en el tramo entre Riaño (Langreo) y San Miguel de la Barreda (Siero) habían muerto 56 personas en accidentes de tráfico, todo en apenas 20 años. Desde que se abrió al tráfico la autovía, la cifra se redujo a un único accidente mortal, el trágico atropello de un operario de mantenimiento de la vía.

Carriles de incorporación

La alternativa al desdoblamiento por la que ha optado el Principado, en base a los informes técnicos, pasa por construir carriles de salida e incorporación en ocho de los enlaces del Corredor del Nalón: La Felguera, Ciaño, El Entrego, centro comercial Valle del Nalón, Sotón, Sotrondio, Carrio y Pola de Laviana. La primera de las obras abordar sería la de Ciaño, donde hay terrenos aledaños "disponibles", y que es además uno de los puntos más conflictivos.

Con esta medida, según la Consejería de Movilidad, el Corredor ganaría "entre un 15 y un 30% de capacidad". Las asociaciones vecinales de la comarca, por su parte, lamentan la decisión, y la califican de "parche temporal".