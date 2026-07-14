Descubrir el concejo de Aller a bordo de un tren: vuelven los viajes turísticos por el concejo, cuatro itinerarios durante todo el mes de agosto

El tren turístico de Aller regresará un verano más a la programación estival del concejo "para acercar a vecinos, visitantes y turistas hasta algunos de los enclaves más representativos del municipio". La iniciativa, que alcanza ya su sexta edición consecutiva, se desarrollará entre los días 1 y 30 de agosto, consolidándose "como una de las propuestas turísticas más demandadas del verano allerano".

A lo largo de todo el mes, el tren ofrecerá cuatro itinerarios diferentes que "permitirán descubrir la riqueza paisajística, cultural y patrimonial de las distintas zonas del concejo". Los viajeros, indican desde el gobierno local de Aller, "podrán disfrutar de una forma cómoda y diferente de conocer algunos de los principales atractivos turísticos de Aller, desde sus pueblos y monumentos hasta sus espacios naturales más emblemáticos" .

Itinerarios

Los viajes comenzarán el día 1 de agosto con la ruta que une Moreda y Murias. El recorrido partirá desde la Plaza de la Iglesia de Moreda, para dirigirse hacia Murias, punto de inicio de la conocida ruta de la Cascada de Xurbeo, uno de los parajes naturales más visitados de Aller. El trayecto discurrirá por el valle del río Negro e incluirá una parada intermedia en La Casona para facilitar el acceso a los usuarios que se encuentren en esta zona. (Este trayecto estará disponible los días 1, 4, 8, 11, 15, 16, 18, 25 y 29 de agosto).

El segundo de los itinerarios es el que conecta Cabañaquinta con la localidad de Uriés. Durante el trayecto, los pasajeros podrán conocer algunos de los elementos patrimoniales más destacados de la zona media de Aller, entre ellos la iglesia románica de San Vicente de Serrapio y la Torre de Soto, ambas declaradas Bien de Interés Cultural. La ruta finaliza en Uriés, localidad con un destacado patrimonio etnográfico y punto de partida de la senda verde que conduce al castillete del Pozo San Fernando. (Estos viajes serán los días 2, 6, 9, 13, 20, 23, 27 y 30).

El tren, antes de salir en Moreda. / LNE

La tercera ruta es la del Alto Aller. En este caso, el tren parte de Felechosa, atraviesa Collanzo y llegará hasta Casomera. Los viajeros tendrán la oportunidad de descubrir la arquitectura tradicional de esta localidad y recorrer un entorno en el que destacan sus hórreos. (El itinerario se realizará los días 5, 12, 19, 22 y 26 de agosto)

Como en años anteriores, también se ofrecerá el itinerario con destino al Alto de Coto Bello, uno de los espacios con vistas más espectaculares del concejo. El recorrido partirá desde L’Escuyu y ascenderá hasta los casi 1.200 metros de altitud. Desde su mirador panorámico, los visitantes "podrán contemplar unas privilegiadas vistas sobre el valle de Aller y la Cordillera Cantábrica". (Este viaje se hará los días 7, 14, 21 y 28 de agosto).

Precios y reservas

El precio del billete (ida y vuelta) será de 2 euros, y los menores de 6 años podrán viajar gratuitamente. El itinerario que llega hasta el Alto de Coto Bello será el único que requerirá reserva previa. Las inscripciones podrán formalizarse directamente a través de la página web www.visitaaller.es, por teléfono (985 48 14 39) o por correo electrónico (info@aller.es). El plazo de inscripción se abrirá el próximo viernes 24 de julio a las 12:00 horas.

El tren turístico de Aller registró "niveles excelentes de participación" en anteriores ediciones, destaca la concejala de Turismo, Elena Zapico. "Permite descubrir el concejo de una manera cómoda, accesible y atractiva para todos los públicos”. Asimismo, señaló que “después de seis años formando parte de la oferta turística estival de Aller, sigue generando un enorme interés entre vecinos y visitantes, convirtiéndose en una magnífica herramienta para promocionar nuestro patrimonio natural y cultural”.