Jóvenes de la región recorrerán las comarcas mineras con el proyecto "Asturies sobre ruedas"

Pola de Lena fue el escenario en el que se puso en marcha el programa de verano “Asturies sobre ruedes. Encuentru Bicicolef”, que reunirá a jóvenes de la región que recorrerán diferentes municipios de las Cuencas combinando actividad física, educación vial, movilidad sostenible y conocimiento del patrimonio cultural, industrial y natural. La propuesta educativa ha sido impulsada por el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Colef) de Asturias, con financiación de la Dirección general de Agenda 2030.

A lo largo de tres jornadas, los participantes recorrerán varios concejos en bicicleta, visitando enclaves patrimoniales como Santa Cristina de Lena, el Museo de la Minería y de la Industria (MUMI) y el pozo Sotón. Los jóvenes, de entre 13 y 17 años, participarán también en actividades de educación vial y de técnicas ciclistas.

A la presentación, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Lena, acudió el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, que reivindicó el uso de la bicicleta para avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, saludable y próximo. Enmarcó la apuesta por el uso cotidiano de la bicicleta en la estrategia de su departamento para avanzar en el objetivo de que los servicios esenciales se encuentren al alcance de la ciudadanía en un radio máximo de quince minutos en pueblos y ciudades. “La Pola, en Lena, cumple sin lugar a dudas esta premisa”, comentó.

“Según la LOMLOE, la bicicleta tiene que convertirse en un transporte cotidiano, en vehículo de uso regular. Para conseguirlo, los centros educativos necesitan bicicletas”, explicó Ponte. "Lo que hacemos desde la dirección de Agenda 2030 es crear un servicio a demanda de bicicletas con formación, con capacitación tanto al alumnado como al profesorado. Cualquier centro educativo que solicite el uso de esas bicicletas las tendrá a su disposición”, indicó.

Centros educativos

El programa está organizado por el Colef dentro del proyecto “Bicicolef Asturies”, una iniciativa que, destaca la entidad, “promueve la movilidad activa como herramienta educativa y de mejora de la salud, fomentando el uso cotidiano de la bicicleta desde el ámbito escolar”. Con esta propuesta, busca dar continuidad al trabajo desarrollado durante el curso en numerosos centros educativos asturianos, trasladando la experiencia al periodo estival mediante una actividad que combina deporte, educación, convivencia y descubrimiento del territorio.

Ponte hizo hincapié en que el proyecto presentado en Lena trasciende el ámbito estrictamente deportivo o educativo, al integrar movilidad sostenible, patrimonio y conservación ambiental. “Lo singular es que se trata de una iniciativa en la que se demuestra que a través del uso de la bicicleta se puede conocer nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio histórico, lo que además genera valor añadido. Por lo tanto, tenemos integradas todas las variables necesarias: el transporte público, el transporte sostenible, la movilidad sostenible y también la protección de la naturaleza”, dijo.