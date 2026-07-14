"Nuberu", "Los Berrones", el grupo "Beatriz"... la música asturiana, de toda variedad, protagonista de las fiestas de El Entrego

La música asturiana, de todo tipo y género, será la gran protagonista de las fiestas de La Laguna, en El Entrego, que comenzarán este viernes con el pregón de César Miranda Torre, artista plástico y exprofesor en el IES Virgen de Covadonga. Grupos como "Nuberu", "Los Berrones" o lar orquesta "Beatriz" están en el cartel de los festejos.

La Laguna empezará el viernes 17 de julio, desde las 18.30 horas. César Miranda estará acompañado en el pregón por la música vocal del Coro "San Andrés" Sergio Domingo. Ya sobre la medianoche empezará la primera verbena, con "Danky Macro Show".

El sábado 18 el programa empezará a las 12.00, con la apertura del mercado artesanal de las fiestas de La Laguna. Los puestos estarán abiertos hasta las 21.00. Desde las 16.00 horas se iniciará además el XX Encuentro Nacional de Modelismo Naval, que espera contar con más de cuarenta participantes llegados desde todos los puntos del país. Sus barcos podrán ser vistos en el entorno del puente de La Oscura, junto al Nalón.

La presentación de las fiestas de El Entrego. / LNE

Además, desde las 19.30 tendrá lugar el acto institucional en el que se bautizará al teatro de El Entrego como teatro "Nuberu", en honor al dúo formado por Chus Pedro y Manolo Peñayos. Tras descubrir la placa, "Nuberu" se subirá al escenario entreguino para ofrecer un concierto, en el mismo lugar en el que empezaron su andadura musical hace medio siglo.

A medianoche del sábado llegará el segundo concierto de las fiestas. Los protagonistas, el grupo de Tolivia (Laviana) "Los Berrones", grandes referentes del rock en asturiano. Tras "Los Berrones", la fiesta seguirá con "Diazz Dj".

"Nuberu", durante un concierto. / Fernando Rodríguez

Domingo y lunes

El domingo 19 de julio, el Encuentro de Modelismo continuará durante prácticamente toda la mañana, y hasta la hora de comer. A las 11.30 se iniciará una actividad que ya se ha consolidado en el programa festivo, la concentración motera en el parque de La Laguna. A las 17.00 habrá carrera de cintas a caballo en el parque inglés, y de 16.00 a 21.00 se entregará el "bollu" a los socios. A las 21.00 horas, en la carpa de la fiesta, podrá verse la final del mundial en pantalla gigante.

El grupo "Beatriz", durante una actuación. / Luisma Murias

El lunes 20 de julio se pondrá el colofón a los festejos de El Entrego. A las 16.00 se inicia la jira "por los chigres del pueblu", y sobre las 19.30 tendrá lugar la fiesta de la espuma, en el parque. A las 23.45 será el espectáculo de fuegos artificiales, y a continuación, más música asturiana, en este caso con el trabajo del grupo "Beatriz" y de "DJ Dantuu".

La presentación de los festejos tuvo lugar este martes, con la presencia de integrantes de la Asociación de Festejos de L'Entregu, y con la vicealcaldesa Cintia Ordóñez.