El parque Dorado de Sama se pone guapo para las fiestas: en obras para tapar las zanjas de las canalizaciones eléctricas

El parque Dorado de Sama es una de las joyas patrimoniales de Langreo. Además, el Ayuntamiento está poniéndolo "guapo" de cara a las próximas fiestas de Santiago. Para ello, se han iniciado las obras para reasfaltar las zanjas que quedaron abiertas como consecuencia de las obras de renovación de la red eléctrica del parque, que se estaba viendo afectada por las raíces de los árboles. Se trata de unos trabajos de unos días, "queremos que estén para las fiestas", señaló el concejal de Obras de Langreo, Pablo Álvarez.

Los trabajos suponen una inversión de 15.308 euros. Se trata de una actuación demandada por los vecinos habituales del parque. Tras las obras de la canalización eléctrica se agotó el presupuesto, se quiso ampliar para rematar la obra tapando las zanjas, pero aquí llegaron los "problemas técnicos", indicó el edil langreano. El parque Dorado de Sama está incluido en el inventario de Patrimonio Cultural de Asturias, está protegido. Hubo que realizar una tramitación completa de obra para poder rematarla, un trabajo de meses. Finalmente, los obreros ya trabajan en la zona. Este martes se tapó por completo una de las dos largas zanjas, que atraviesan todo el parque. Está previsto que este miércoles se ejecute la segunda.

Trabajos para el reasfaltado en el parque de Sama. / L. M. D.

La necesidad de acometer el arreglo del sistema eléctrico se detectó en una de las obras de mejora llevadas a cabo en el parque hace un año, cuando se cambió el sistema de riego automático. También se acometieron una serie de talas y podas para mejorar la seguridad y sanear los árboles del parque, y se renovó la zona de juegos infantiles del parque. Previamente, además, se acondicionó en una de las parcelas del parque, ocupada por un minigolf (en desuso), un circuito "pump track" para bicicletas y patinetes.

Las obras para la mejora del sistema el sistema eléctrico se llevaron a cabo con recursos y personal propio municipal. Se encontraba muy deteriorado, con tramos invadidos por las raíces y en algunas zonas, incluso desplazado a la superficie. Esto había provocado ya algunas averías en las farolas del parque.