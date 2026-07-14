Vuelve el cine de verano a Langreo, con la proyección de la película "Robot salvaje" en los jardines de la Pinacoteca
El pase será este jueves 16 de julio, desde las 22.00 horas
L. Díaz
Vuelve el cine de verano a Langreo. Los jardines de la Pinacoteca Eduardo Úrculo acogerán, este próximo jueves 16 de julio, la proyección al aire libre de la película de animación "Robot Salvaje". La cita, que dará comienzo a las 22:00 horas, invita a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de una de las producciones cinematográficas más aclamadas de DreamWorks de los últimos años.
Escrita y dirigida por el tres veces nominado al Oscar Chris Sanders ("Cómo entrenar a tu dragón", "Lilo & Stitch"), "Robot Salvaje" es la adaptación cinematográfica de un best seller literario de Peter Brown.
Cultura Abierta
La proyección se enmarca en el ciclo veraniego "Llangréu, Cultura Abierta", que tras el cine al aire libre con "Robot Salvaje" tendrá su próximo acto el jueves 30 de julio, en la plaza del Ayuntamiento en Sama, con el espectáculo de teatro en la calle infantil "Amor valiente".
Para el miércoles 4 de agosto se retomará el cine de verano, esta vez, en los renovados Talleres del Conde, donde se podrá ver un pase de la película "Barbie".
El jueves 6 de agosto, los más pequeños podrán disfrutar del teatro de calle "Cuentos a caballo". La representación tendrá lugar a las 18.00 horas en la cancha deportiva "David Villa", ubicada en Tuilla, y está recomendada para niños a partir de 6 años.
Ese mismo día, a las 22.00 horas, los jardines de la Pinacoteca Municipal "Eduardo Úrculo" proyectarán la película "Jurassic World: El renacer". El jueves 20 de agosto, a las 22.00 horas, la magia se apoderará del parque Rosario Felgueroso, en Ciaño, con "La Magicleta"
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