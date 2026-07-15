Aller lanza una oferta pública con 8 plazas: "Queremos estabilizar el empleo", recalca el gobierno local

La conocida como Ley de estabilización del empleo público tenía por objetivo reducir al mínimo la temporalidad de los trabajadores de la administración pública a todos los niveles. Y el nivel más cercano al ciudadano son los ayuntamientos. Bajo esa premisa, el concejo de Aller sigue dando pasos, y el gobierno local ha sacado 8 nuevas plazas con el objetivo de cubrir esas vacantes libres. "Vamos en la dirección correcta, siempre defendimos que el empleo es una de nuestras prioridades y preocupaciones", sostuvieron desde el equipo de Gobierno local.

En concreto, según la información a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, se sacan ahora en esta oferta pública de empleo 7 plazas más una. Esta última corresponde a una vacante en la Policía Local, que va por otra vía de cobertura. El resto corresponden a dos profesores de música (uno de guitarra y uno de violín), un técnico de turismo, y técnico informático y tres profesionales de ayuda a domicilio.

Lista

El Alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, detalló que esta medida también forma parte del acuerdo presupuestario que se alcanzó con Izquierda Unida. "Cuando firmamos una pacto con otra formación es para cumplirlo", señaló el regidor. Además, apuntó a que el Ayuntamiento de Aller, con estas oferta pública de empleo, entraría o se quedaría a las puertas del objetivo marcado en la Ley de Estabilización, que es el de reducir la interinidad de los trabajadores públicos a un máximo del 8 por ciento.

Además, haciendo alusión también al acuerdo firmado con IU, el Gobierno local anunció que próximamente se van a cubrir otras tres vacantes en el servicio de Ayuda a Domicilio. De hecho, una de ellas ya se ha incorporado. "Entendemos las políticas sociales como una herramienta clave, y atender a las personas que lo necesitan es una prioridad para este gobierno municipal", señalaron.

De esta forma, y con la incorporación final de seis nuevos trabajadores, desde el Ayuntamiento explican que la lista de espera del servicio de Ayuda a Domicilio quedaría "a cero". "Ese era un objetivo que teníamos, que nadie tenga que esperar por el servicio, y estamos ya para cumplirlo".

Talleres

No es la única acción emprendida por el Ayuntamiento de Aller en materia laboral en los últimos días. Y es que el consistorio se encuentra inmerso en la puesta en marcha del Taller de Empleo "Caminos de Aller". Se trata de una iniciativa financiada por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias con una subvención de 625.489 euros. El objetivo es mejorar la cualificación profesional y favorecer la inserción laboral de personas desempleadas mayores de 30 años.

En concreto, se han ofertado, dentro del mismo taller, dos especialidades diferentes: actividades auxiliares en conservación y mejora de montes (Certificado Profesional AGAR0309) y Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales (Certificado Profesional SEAG0209). Cada uno de ellos tendrá 11 plazas, por lo que el total del programa contempla la contratación de 22 alumnos-trabajadores, durante un año. Las personas seleccionadas combinarán formación teórica y práctica mediante un contrato de formación en alternancia, percibiendo el Salario Mínimo Interprofesional y obteniendo un certificado profesional de nivel 1 válido en todo el Estado español.