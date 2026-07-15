Cuatro visitas guiadas a la exposición "La Revuelta y la nieve" de Dionisio González este verano
La muestra se encuentra en el pozo Santa Bárbara de Turón (Mieres)
L. M. D.
El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres acoge desde el pasado 14 de mayo la exposición "La revuelta y la nieve", del artista asturiano Dionisio González. Una propuesta concebida y producida específicamente para este espacio que "está despertando un notable interés entre visitantes y público especializado", señalan desde la organización.
La muestra, impulsada por el Ayuntamiento de Mieres y comisariada por L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual), propone un recorrido "por el subsuelo asturiano a través de tres bloques que combinan documental, fotografía, maquetas, holografías e instalación audiovisual". La exposición plantea una lectura del territorio en la que memoria minera, arquitectura y futuros digitales "se entrelazan, consolidando el Pozo Santa Bárbara como un espacio activo para la creación contemporánea".
Como parte del programa de visitas guiadas gratuitas organizado durante los meses de verano para acercar al público tanto la exposición como el propio conjunto patrimonial del Pozo Santa Bárbara en su totalidad, el centro programa para el próximo 22 de julio una visita comentada con el propio Dionisio González. La inscripción para esta cita se abrió este martes 7 de julio, a las 10.00 horas.
A lo largo del verano hay además varias visitas guiadas más. Serán los días 1, 6 y 14 de agosto. Es necesario reservar plaza (teléfono o whatsapp 985 45 05 33).
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