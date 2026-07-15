El pozo Santa Bárbara ofertará desde agosto una visita virtual a la mina: ya está lista la sala inmersiva en la que suena el turullu y canta el Coro Minero de Turón

Los visitantes del pozo Santa Bárbara de Turón (Mieres) podrán acceder desde agosto a una sala inmersiva en la que se reproducen, con imágenes y sonidos envolventes, la experiencia de bajar a la galería de una explotación minera en activo. Quienes acceden a la estructura modular, un contenedor marítimo reciclado, se embarcan en un viaje a la séptima planta de la mina mierense, con bajada en la jaula y con el sonido del turullu que dejó de sonar para marcar el cambio de turno de los trabajadores hace más de veinte años.

Una voz en off narra el viaje por una de las galerías y sirve de guía para el visitante, que siente la vibración del martillo neumático o de la jaula en la plataforma desde la que asiste a la experiencia inmersiva y que escucha al Coro Minero de Turón. Una visita que, en principio, se limitará a ocho personas cada vez, que podrán contemplar las imágenes en el fondo y en los dos laterales del contenedor y sumergirse en un recorrido por el interior de un pozo minero de unos diez minutos de duración.

Ese trayecto lo realizaron la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez. Este proyecto, ejecutado en el marco del Plan de sostenibilidad turística en destino de la Montaña Central y financiado por fondos europeos con 167.000 euros, “viene a mejorar la oferta del valle del Caudal y de la Montaña Central junto con el cicloturismo y la apuesta realizada en el pozo Espinos vinculada a la gastronomía”, destacó Llamedo. “Es una forma de acercar la historia de estos valles mineros”, indicó, que destacó la “emoción” que transmite. Hizo alusión, además, a esta “experiencia, que es muy recomendable”, diversifica la oferta existente.

Nueva experiencia

El Ayuntamiento de Mieres se propuso desarrollar un proyecto que ofreciese una experiencia nueva al visitante y “que no compitiese con otros espacios”, explicó el Alcalde. “Nuestra idea era buscar una propuesta que facilitase conocer la minería, el tipo de trabajo y el patrimonio, a personas que no puedan o no quieran bajar a la mina”, participando en visitas que se ofrecen en otros antiguos pozos de las Cuencas.

El nuevo espacion inmersivo del pozo. / E. P.

“Fue un trabajo complicado, pero estamos muy satisfechos”, añadió Álvarez sobre el proyecto desarrollado por la empresa Vulpe Tecnologías de la Información. Comentó, además, que en el pozo Santa Bárbara trabajaban, antes de su cierre en 1995, más de mil mineros. “Se apostó por otra actividad y se está consiguiendo atraer visitantes”, dijo. El regidor destacó que una de las últimas exposiciones instaladas en el espacio fue contemplada por más de 4.000 personas en dos meses y, manifestó, “muchos de ellos de fuera de Asturias”.

El pozo Santa Bárbara se convirtió en un centro de experiencias artísticas en 2021, con más de 30.000 visitas recibidas. Su oferta cultural que se verá complementada en unas semanas por esta sala inmersiva.

Bonos de turismo rural

La vicepresidenta del Principado recalcó que el valle del Caudal es “uno de los destinos más atractivos y cada vez genera más actividad económica vinculada al turismo”. La oferta vinculada al pasado minero de esta comarca y la del Nalón atrae cada vez a “más turistas”.

Llamedo incidió en que se ha invertido cerca de un millón de euros de los fondos de sostenibilidad turística en el concejo de Mieres. Hizo referencia a los bonos del turismo rural en su segunda edición, en los que “el valle empieza a tener protagonismo y desde enero a junio ya se han gastado casi 30.000 euros de estancias”. “Si echamos la vista atrás hace unos años sería impensable que se tuviesen estos datos de crecimiento turístico”, subrayó la vicepresidenta del Principado.

El proyecto que se pone en marcha en el pozo Santa Bárbara se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento de Mieres por “consolidar el concejo como destino emergente ligado al patrimonio y la historia del concejo", indicaron fuentes municipales. Una estrategia de dinamización turística y económica que, añadieron, "está dando importantes resultados con un incremento del turismo y de la actividad ligada a este sector".