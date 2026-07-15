Recuperar el albergue universitario de Pajares para que "vuelva a ser una referencia": la Asociación Nieve y Montaña reclama su modernización

Recuperar el albergue universitario de Valgrande-Pajares para que "vuelva a ser un referente para toda la comunidad universitaria, para el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y para los equipos de élite que antaño entrenaban en altura y se alojaban en ese inmueble". Esta es la reclamación que le hace la Asociación Nieve y Montaña de Asturias a la Universidad de Oviedo y a la Consejería de Cultura y Deportes, donde han registrado un proyecto ya planteado en 2014 para "acometer la reforma integral del edificio".

La Asociación engloba a los concesionarios, empresarios, clubes de esquí de Pajares y Fuentes de Invierno, las asociaciones vecinales del Brañillín y La Raya y el colectivo de turismo de la Montaña Central Asturcentral. Desde Nieve y Montaña de Asturias denuncian el "lamentable estado de conservación" del albergue, un edificio "de 52 años", una de las primeras edificaciones levantadas en la urbanización que diseñó Jesús Suárez Valgrande. Un diseño realizado con su experiencia "como olímpico, al visitar complejos en Suiza, Austria, Alemania e Italia".

Pioneros

Valgrande-Pajares fue, recalca la Asociación, una estación "pionera a nivel nacional, y uno de los complejos que cuenta con el privilegio de tener alojamientos a pie de pista". Una ventaja, añaden, "que el Gobierno del Principado no ha potenciado, ni está sabiendo aprovechar, en su denominada apuesta por la Fase 2 de Valgrande-Pajares". Por otra parte, añaden, la Universidad "acaba de solicitar 50 millones al Principado para frenar el deterioro de edificios, una aspiración muy razonable para una entidad que aspira a ser referente". Desde Nieve y Montaña reclaman que se incluya el albergue universitario de Pajares dentro de este plan, un inmueble "abandonado durante tantos años, para que vuelva a ser referente de la comunidad universitaria", más ahora que se empezarán a impartir nuevos estudios, como el grado de Deporte.

Registro

La Asociación solicita que se retome "el anteproyecto que en 2014 se presentó a la Universidad", y que ha vuelto a ser registrado ante la entidad académica (servicio de Infraestructuras) y ante la Consejería de Cultura. Un proyecto que supondría la reforma del inmueble, de unos 1.500 metros cuadrados, con 21 habitaciones dobles con baño, salón-bar, comedor, gimnasio y sala de estar. Una propuesta que "renovaría el conjunto, instalaciones, carpinterías, revestimientos, y que lo dotaría de una envolvente térmica" modernizada. El coste actualizado de la reforma rondaría los 2 millones.

"La prometida apuesta por Valgrande Pajares que han proclamado tanto la Consejera, como el Presidente del Principado de Asturias", subrayan desde el sector de la nieve, "ha de ser real y creíble, por lo que no cabe otro camino que terminar el proyecto en su conjunto para que Pajares vuelva a ser el referente que fue en el Valle de Lena". Para lograrlo, afirman, "los edificios públicos y la urbanización tienen una importancia relevante si, de verdad, queremos ser atractivos y atraer usuarios durante todo el año".

Apuesta

Lamenta la Asociación Nieve y Montaña que "tanto el edificio de servicios, como la cafetería telesilla o el albergue Toribión, todos de competencia del Principado, presenten un lamentable estado de conservación después de años de abandono". "No se conocen, hoy en día, proyectos o partidas presupuestarias para su recuperación". De esta forma, preguntan a la Consejería de Cultura si hay planes para su recuperación y mantenimiento. "El albergue universitario", subrayan, "es otro ejemplo más del abandono y desidia con el que la estación ha sido gobernada durante los últimos años". En esta legislatura, afirman, "están en blanco respecto a las estaciones de esquí. Si hay apuesta real debe demostrarse con dotación presupuestaria y proyectos".