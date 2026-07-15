Reforzar la plantilla en el colegio de Ujo y mejorar sus instalaciones: el PP de Asturias exige a Educación que acabe "con este abandono"

“El colegio público Santa Eulalia de Ujo tiene razones de sobra para sentirse abandonado por la Consejería de Educación”, aseguró la diputada regional del PP, Gloria García, que reclama un refuerzo de la plantilla docente del centro y la mejora de las instalaciones. La parlamentaria apuntó que el centro ya tuvo que esperar tres años y presentar alegaciones para conseguir un aumento de jornada del especialista en Audición y Lenguaje, una situación que, dijo García, denunció en reiteradas ocasiones.

Ahora, se precisan más docentes para varias áreas. “Orientación educativa, que solo tiene disponible un día a la semana, y en Pedagogía Terapéutica. En Educación Primaria, una de las tutoras pasa a asumir la Secretaría del centro sin que se haya asignado ningún maestro para impartir las horas de dedicación al cargo, y en inglés se da una situación similar”, indicó.

García afirmó, en el exterior del colegio Santa Eulalia de Ujo, donde estuvo acompañada de Víctor Ferreira, concejal popular en el Ayuntamiento de Mieres, Víctor Ferreira, y de Cándido González, miembro de la junta local del PP, que “pese a las diferentes alegaciones presentadas por la dirección del centro, la Consejería de Educación se empeña en no cubrir dichas necesidades alegando que la plantilla ofertada es ‘lo que corresponde al centro’. Es decir, lo de siempre, hacen números sin mirar las características ni las necesidades reales de los centros”.

Alegaciones

“Ante todas estas circunstancias reclamamos a la Consejería de Educación que atienda las segundas alegaciones presentadas el pasado 7 de julio,” subrayó. Indica García que al dotar al centro de profesorado se tiene que tener en cuenta el número alumnos con necesidades educativas especiales o necesidades específicas de apoyo educativo.

“A la hora de atender las necesidades de los centros tira de calculadora, no mira perfiles de alumnos y no hace caso a quienes conocen de verdad el colegio y reclaman lo que necesitan”, recalcó. La diputada del PP trasladó que “también se han solicitado una serie de reparaciones tanto al ayuntamiento de Mieres como a la Consejería; la respuesta de la Consejería ha sido, tras mucho insistir, enviar dos técnicos. No han hecho nada más”.

El Consistorio

El concejal Víctor Ferreira manifestó que las deficiencias del colegio Santa Eulalia de Ujo fueron denunciadas por el PP en el Pleno de junio. Entonces, señaló, el equipo de gobierno “afirmó que prácticamente todas las actuaciones de competencia municipal estaban ya realizadas".

Pero no fue hasta esa sesión plenaria, dijo, “cuando el encargado municipal se puso en contacto con la dirección del centro”. Y un mes después, apostilló, “se han limitado a cambiar una cerradura”.