El refrigerante convertido en Museo de la Siderurgia en Langreo se renueva al cumplir 20 años con uso turístico: con la rehabilitación terminada se prepara su reapertura

El antiguo refrigerante de la factoría de Duro, transformado hace veinte años en el Museo de la Siderurgia de Langreo (Musi), luce ya con su decoración multicolor acentuada. La estructura, todo un emblema de Langreo, que tiene una superficie de 9.274 metros cuadrados, tiene ahora tonos más vivos tras la rehabilitación impulsada por la Mancomunidad Valle del Nalón, que se enmarca en su Plan de Sostenibilidad Turística.

Las obras en este icono del paisaje industrial asturiano, que es uno de los perfiles más reconocibles del skyline de La Felguera han finalizado y el Ayuntamiento de Langreo prevé reabrir el equipamiento cultural “a la mayor brevedad posible”, tras abordar una serie de retoques. La empresa ASCH Infraestructuras y Servicios ha ejecutado la remodelación del antiguo refrigerante, recuperando una estructura tan emblemática.

Entorno

La actuación permitió, además, mejorar el entorno del museo, creando nuevos espacios expositivos al aire libre. La Mancomunidad Valle del Nalón aprobó una inversión de 835.000 euros para ejecutar la obra en el museo langreano. Una cuantía que proviene del plan de sostenibilidad turística de la comarca, que está financiado con cuatro millones de euros de fondos europeos.

La rehabilitación del antiguo refrigerante va acompañada, en el entorno, de las obras de urbanización de la losa del soterramiento de vías de Feve en Langreo. Unos trabajos que, una vez finalizados, darán una nueva imagen a toda la zona, donde un gran bulevar sustituirá a las vías de tren. Esta es la última fase de un proyecto que se alargó en el tiempo, con varios retrasos y paralizaciones, para evitar que los convoyes ferroviarios circulasen por superficie en la zona de Valnalón.

Las labores se centraron en la construcción que alberga el Museo de la Siderurgia, pero no se recuperaron más edificios para ampliar el actual espacio expositivo. El refrigerante de Duro iba a ser inicialmente solo el centro de recepción de un futuro museo más grande. Sin embargo, esos planes no se llevaron adelante y el equipamiento cultural no creció desde entonces.

La obra permitió abordar la reparación integral de la envolvente exterior de la torre de refrigeración, que fue pintada de gris en la base y, en la zona más alta de diversos colores. También se instaló una nueva iluminación exterior.

Cierre

La renovación del cierre exterior en un perímetro de 165 metros lineales para proteger las piezas del legado industrial de la Felguera y la mejora del contenido expositivo, con la exhibición de dos antiguas máquinas ferroviarias reparadas, la locomotora Pedro Duro y la grúa «La Leona», fueron otras de las tareas incluidas en el proyecto. El Museo de la Siderurgia está siendo gestionado por la UTE Sadim-Global, la unión de empresas adjudicataria del contrato para la gestión conjunta del Ecomuseo Minero del Valle de Samuño y del equipamiento cultural felguerino.

Unificación

Esta firma recibe, si cumple un número mínimo de visitas, 170.000 euros anuales del Ayuntamiento y de la Fundación Musi. A esta cuantía se suman las ventas de entradas, de souvenirs y los ingresos de los bares de ambas instalaciones, así como de otras actividades, entre ellas la organización de eventos.

Tras años en los que cada uno de los museos era gestionado por una empresa diferente, el Consistorio optó en 2023 por su unificación para optimizar recursos y obtener un mayor flujo de visitas. El mínimo fijado para el Ecomuseo Minero Valle de Samuño es de 21.000 entradas y para el Museo de la Siderurgia, de 2.500. Si se llega o rebasa esa cifra, la empresa percibe, por el primero, 120.000 euros y, por el segundo, 50.000.