La reparación de la calle Norte, una de las principales arterias de Langreo, entra en la recta final

Las obras de la calle Norte de La Felguera entran en su recta final. Operarios trabajan en la señalización horizontal, pintando las marcas viales de la calzada en la que es una de las arterias principales del distrito langreano.

La actuación, de reparación del firme, se ha retrasado respecto a los plazos previstos por el Ayuntamiento. La obra debía durar ocho semanas, pero el tramo afectado se señalizó el 27 de marzo, que era el día marcado para el inicio de los trabajos, y aún no han concluido. El problema surgido con una fresadora de la empresa adjudicataria de los trabajos pospuso el comienzo de las tareas, ante la imposibilidad de conseguir en Asturias una maquinaria similar, e hizo que la empresa no pudiese cumplir con el calendario previsto.

Dos meses después se iniciaron las obras en la calle, donde se han tenido que desplazar dos paradas y cambiar los itinerarios del transporte urbano en La Felguera. Ahora, ya se dan los últimos toques para que la calle Norte reabra de nuevo al tráfico.

Alto nivel de tráfico

Las obras afectan a un tramo de 250 metros de la vía entre la calle Ramón Bautista Clavería y la glorieta del Inventor de la Cierva y consisten principalmente en el asfaltado del pavimento y la renovación de la señalización. Es esta una zona con alto nivel de tráfico, que presentaba un firme deteriorado, con irregularidades y hundimientos en varios puntos. Para resolverlo se proyectó una actuación integral. El presupuesto de la actuación asciende a 137.747 euros.

Los trabajos en la calle del Norte han implicado una reordenación del tráfico en las calles próximas además cambio en las rutas de autobuses. Las de la línea Riaño-Laviana se trasladaron a las calles Ingeniero Casariego e Inventor La Cierva; la de la línea Mieres-Sama, a la estación de autobuses; y las de las líneas Oviedo-Laviana y Gijón-Laviana, a Ingeniero Casariego y la estación de autobuses.

El proyecto

En la actuación impulsada por el Ayuntamiento de Langreo en la calle Norte se retiró la capa deteriorada del pavimento. También se aplicó una “primera capa de suelo estabilizado con cemento, de unos 30 centímetros de grosor”, que sirvió como base firme. Sobre ella se extendió “una nueva capa de mezcla asfáltica para reforzar la resistencia de la vía y garantizar una circulación más cómoda y segura".

Entre los trabajos incluidos en el proyecto se encuentran los de ajustar las arquetas y los pozos de registro a la altura del nuevo pavimento, para evitar desniveles y facilitar tanto la circulación de vehículos como las labores de mantenimiento. Con la señalización horizontal que se aborda ahora se dará la obra por concluida.