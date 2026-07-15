Vox plantea contratar seguridad privada en la piscina de Aller para que "se cumplan las normas de convivencia"

El grupo municipal de Vox en Aller ha presentado una moción en el Pleno reclamando la "contratación de un servicio de vigilancia en la piscina municipal".

Según el concejal Juan Antonio Del Peño, usuarios de la piscina "nos han trasladado que existen comportamientos que incumplen las normas de uso de la instalación, con gente incluso bañándose con ropa de calle". "El Ayuntamiento", afirma el concejal de Vox, "tiene la obligación de velar por el correcto funcionamiento de sus servicios, y garantizar que se cumplen sus normas de uso".

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Así, "la presencia de vigilancia permitiría reforzar el cumplimiento del reglamento de la piscina, prevenir desperfectos, mejorar la convivencia y ofrecer más tranquilidad a usuarios y al personal de las instalaciones". También pide el concejal que se refuerce la cartelería para recordar las normas de convivencia.