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Vuelve el tren histórico minero del Caudal: el próximo viaje será el 19 de septiembre

La Asociación Santa Bárbara celebrará desde el 17 de ese mes sus jornadas de Historia y Patrimonio, que incluyen un nuevo viaje en el ferrocarril que se quiere impulsar como atractivo turístico

El primer viaje del tren turístico Collanzo-Trubia, celebrado en 2024.

El primer viaje del tren turístico Collanzo-Trubia, celebrado en 2024.

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

Mieres del Camino

La Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara de Mieres ya trabaja en la celebración de sus XVIII Jornadas de Historia y Patrimonio, que tendrán como punto culminante el viaje en el tren histórico minero, que unirá Mieres con Trubia, un itinerario que la asociación, junto con los concejos que atraviesa la línea, reclaman que se ponga en marcha como atracción turística de forma permanente. El viaje tendrá lugar el 19 de septiembre, los billetes se venderán desde el 1 de septiembre (40 euros).

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Las jornadas de Historia y Patrimonio de Santa Bárbara comenzarán el jueves 17 de septiembre, con la inauguración de la exposición "Sobre la vía", con maquetas y material ferroviario de Gerardo Núñez de Lera. Será a las 18.00 en el Espacio Cultural 18 10 de Mieres (plaza del mercado, sin número). A continuación se celebrará, en el mismo lugar, la conferencia "125 años de material motor en las vías del Vasco", impartida por el propio Gerardo Núñez, junto a Javier Fernández (director del Museo del Ferrocarril de Asturias) y Guillermo Bas (historiador).

Viaje

Para el sábado 19 de septiembre quedaría el viaje en el tren histórico "Aníbal Vázquez" (el alcalde mierense fallecido en 2023 fue el impulsor del colectivo). Los billetes se entregarían desde las 8.30 horas, para salir a las 9.00 desde la estación de Mieres-Vasco. Se pasará por Moreda, Parteayer, Fusu La Reina, Trubia y Soto de Ribera, donde los asistentes tendrán una comida en el Centro de la Caballería. A continuación, se volvería a la estación de Mieres.

Durante el viaje, tanto Guillermo Bas como Javier Fernández ofrecerán una explicación histórica y técnica a los viajeros. En cada estación habrá pequeños actos, en colaboración con los ayuntamientos. Desde la Asociación Santa Bárbara se apuesta por recuperar este ferrocarril, "el proyecto del tren histórico puede convertir a un largo tramo de esta línea en un atractivo patrimonial de primer nivel, usando su rico patrimonio, como la locomotora VA8".

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25 años

La Asociación lleva ya 25 años con su trabajo, parte de él lúdico, como la organización de las fiestas de Santa Bárbara y la Cabalgata, pero también patrimonial, ayudando en la recuperación de espacios y maquinaria ligada a la minería y la industria. Estas jornadas de Historia y Patrimonio son un ejemplo de este compromiso. Colaboran con las jornadas los ayuntamientos de Mieres, Ribera de Arriba, Morcín, Oviedo y Aller, además de Renfe, el Principado, el Museo del Ferrocarril y el Espacio 19 10.

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