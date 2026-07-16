La "Y" de Bimenes para desatascar el tráfico en Lagreo: el Principado recomienda esta vía alternativa por los cortes en el Corredor del Nalón en Sama

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado recomienda a los conductores usar los "itinerarios alternativos señalizados" para "evitar las afecciones al tráfico de las obras del puente atirantado de Sama en la AS-117", el Corredor del Nalón. Estos itinerarios se basan en el uso de la "Y" de Bimenes, que va desde El Entrego hasta Lieres, donde conecta con la autovía del Cantábrico.

Desde el Principado se ha colocado nueva cartelería en varias zonas (tráficos procedentes desde la Costa, Oviedo y Gijón; los procedentes de Santander; del Alto Nalón y de Mieres y las carreteras de la Meseta) en los que se recomienda evitar usar el Corredor del Nalón en la zona de Langreo. Para ello, pese a que en algunos casos supone un rodeo, recomienda utilizar la "Y" de Bimenes.

Los cortes del carril en sentido Oviedo en el puente comenzaron el pasado lunes 29 de junio. No hubo tantos problemas al ser festivo en Langreo, día de San Pedro. El martes 30 ya se produjeron grades retenciones y embotellamientos, una situación que se ha repetido en todos los días laborables (los fines de semana se levanta el corte del carril), si bien a medida que avanza julio la intensidad del tráfico es algo menor. Técnicos regionales y Policía Local de Langreo se reunieron para buscar soluciones, o al menos, una forma de aliviar el caos circulatorio, motivado por el aumento del tráfico por el centro del casco urbano de la ciudad: por el puente atirantado pasan diariamente unos 20.000 vehículos. La decisión ha sido, por el momento, añadir cartelería en distintas vías recomendando los itinerarios alternativos por la "Y" de Bimenes.

Un cartel recomendando tomar la "Y" de Bimenes, cerca de El Entrego. / Cedida a LNE

Previsión

Por el momento, está previsto que el corte, que comienza a las 9.00 y se retira a las 19.00 horas, dure todo el mes de julio. Los vecinos de Langreo Centro, afectados por el aumento del tráfico, temen que vaya para largo, y reclaman una mejor "planificación".

Los cortes se producen para poder realizar trabajos en la parte superior de los 32 tirantes del puente. La actuación está provocando tráfico denso y retenciones en el desvío por la carretera que conecta La Felguera con Les Pieces, en concreto en la zona próxima a la glorieta de Langreo Centro, así como en el casco urbano de Sama.

Retenciones en el carril en dirección a Oviedo por el centro de Sama, esta semana. / L. M. D.

Previamente, en mayo, tras una inspección técnica de la infraestructura, ya se había decidido restringirla al paso de vehículos pesados -también se les recomendó ir por la "Y" de Bimenes-, y había reducido la velocidad de paso del resto de vehículos a 20 kilómetros por hora.

Tráficos

En 2025, el tráfico en el Corredor del Nalón volvió a repuntar ligeramente, tras un año, el 2024, cuando se implantaron nuevas medidas de seguridad (reducción de la velocidad a 80 por hora, línea roja, pivotes de separación de carril, radar de tramo en Langreo) a consecuencia del enésimo accidente grave en la vía, que acabó con la vida de dos personas de la misma familia. Por la zona de Sama circulan de media, diariamente, 21.856 vehículos.