Cinco viajes al año entre mayo y septiembre en el tren histórico minero del Caudal: la propuesta de la Asociación Santa Bárbara para este ferrocarril

La Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara de Mieres, impulsora del proyecto del tren histórico minero del Caudal, ha presentado a los cinco concejos por los que pasa el recorrido y que apoyan la iniciativa (Aller, Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Oviedo) y ante el Principado de Asturias un proyecto para que este ferrocarril tenga "al menos cinco viajes al año, entre los meses de mayo y septiembre". Precisamente el próximo 19 de septiembre el tren histórico vivirá su segundo viaje (el primero fue hace dos años).

Desde la Asociación Santa Bárbara, José Luis Soto, de la Sección de Arqueología Industrial, señaló que el colectivo presentó "este proyecto a los cinco municipios que nos han apoyado. También se ha hablado con la vicepresidencia del Principado", Gimena Llamedo, "que nos ha confirmado que va a ser estudiado".

La idea de Santa Bárbara para sacar adelante este proyecto que aúna turismo y recuperación del patrimonio pasa por "impulsar un viaje al mes, cinco al año, entre mayo y septiembre". Cada uno de ellos, además, dando protagonismo a los concejos por los que pasa el ferrocarril, que sale desde Aller y llega a Trubia. La Asociación cumple 25 años, y tiene el deseo de "lanzar ya este proyecto. Lo hemos impulsado y perfilado estos años, incluso se hizo ya un primer viaje, este septiembre será el segundo. A partir de ahí, nos gustaría que fuesen los ayuntamientos, el Principado y Renfe quienes lo tutelasen e impulsasen definitivamente". Para lograrlo, ahí tienen el proyecto presentado por el colectivo cultural y minero mierense.

"Desearíamos que esa vía, ese ferrocarril, fuese reconocido y conocido. Se trata de un tren histórico único en España por su recorrido", subrayó José Luis Soto. Otro de sus atractivos sería la restaurada locomotora VA8.

Jornadas de historia y patrimonio

La Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara de Mieres ya tiene perfiladas sus XVIII Jornadas de Historia y Patrimonio, que tendrán como punto culminante el viaje en el tren histórico minero, que unirá Mieres con Trubia, un itinerario que la asociación reclama que se ponga en marcha como atracción turística de forma permanente. El viaje será el 19 de septiembre, los billetes se venderán desde el 1 de septiembre (40 euros).

Las jornadas comenzarán el jueves 17 de septiembre, con la apertura de la exposición "Sobre la vía", con maquetas y material ferroviario de Gerardo Núñez de Lera. Será a las 18.00 horas en el Espacio Cultural 18 10 de Mieres (en la plaza del mercado). Acto seguido se celebrará, en el mismo lugar, la conferencia "125 años de material motor en las vías del Vasco", impartida por el propio Gerardo Núñez, junto a Guillermo Bas (historiador) y a Javier Fernández (director del Museo del Ferrocarril de Asturias).

Para el sábado 19 de septiembre quedaría el viaje en el tren histórico "Aníbal Vázquez" (el alcalde mierense fallecido en 2023 fue el impulsor del colectivo). Los billetes se entregarían desde las 8.30 horas, para salir a las 9.00 desde la estación de Mieres-Vasco. Se pasará por Moreda, Parteayer, Fusu La Reina, Trubia y Soto de Ribera, donde los asistentes tendrán una comida en el Centro de la Caballería. A continuación, se volvería a la estación de Mieres.

Durante el viaje, tanto Guillermo Bas como Javier Fernández ofrecerán una explicación histórica y técnica a los viajeros.

Estas jornadas de Historia y Patrimonio colaboran los ayuntamientos de Mieres, Ribera de Arriba, Morcín, Oviedo y Aller, además de Hunosa, Renfe, el Principado, el Museo del Ferrocarril y el Espacio 19 10.