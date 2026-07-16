Una docena de empresas participan en Mieres en la presentación de un programa de gestión de residuos para pymes

Una docena de empresas y autónomos participaron este jueves 16 de julio en una jornada organizada por la Cámara de Comercio de Oviedo en Mieres, celebrada en el Centro de Empresas Sodeco Caudal. El encuentro sirvió para presentar el proyecto que permitirá "a 50 pequeñas y medianas empresas asturianas disponer, de forma totalmente gratuita, de un plan personalizado de gestión de residuos elaborado por especialistas".

Se trata de la tercera sesión de este tipo organizada por la Cámara, tras las de Oviedo y Siero. Este nuevo encuentro ha servido para dar a conocer una iniciativa que pretende "ayudar a las pymes a mejorar su sostenibilidad, mediante una gestión más eficiente de los residuos". Tal y como explicaron desde la Cámara de Comercio de Oviedo, durante la sesión se abordaron "los principales retos que afrontan las empresas en este ámbito, las ventajas de optimizar la gestión de los residuos y las oportunidades que ofrece la economía circular para transformar los residuos en recursos con valor".

El plazo para solicitar la participación en este programa de gestión de residuos está abierto hasta el 31 de julio. "Antes de finalizar el año, las 50 empresas seleccionadas contarán con un plan de gestión de residuos adaptado a las características de su actividad", subrayaron desde la entidad comercial. Se trata de un programa que está despertando el interés de las pequeñas empresas, que recibirán "asesoramiento especializado y herramientas prácticas para identificar oportunidades de mejora, optimizar procesos, favorecer la valorización de los residuos y facilitar el cumplimiento de la normativa vigente".

Más programas

Esta actuación forma parte de un programa más amplio de apoyo a la sostenibilidad empresarial. Entre las iniciativas ya en marcha destaca también la realización de diagnósticos asistidos en sostenibilidad, en los que actualmente participan 70 empresas asturianas, con el fin de avanzar en la implantación de prácticas sostenibles y mejorar su competitividad.

El proyecto está impulsado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, con el objetivo de fomentar la sostenibilidad y la competitividad del tejido empresarial asturiano.